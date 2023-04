Η Apple άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Ινδία

Η κίνηση μοιάζει με τη στρατηγική που εφάρμοσε όταν εισήλθε για πρώτη φορά στην Κίνα, που αποτελεί τώρα μια από τις μεγαλύτερες αγορές της εταιρείας.

Η Apple άνοιξε την Τρίτη το πρώτο της κατάστημά της στην Ινδία, τονίζοντας τη σημασία που έχει η ασιατική αγορά για το μέλλον της.

Το πρώτο κατάστημα, που ονομάζεται Apple BKC, βρίσκεται στη πολυπληθή πόλη της Βομβάης ενώ την Πέμπτη θα ανοίξει άλλο ένα κατάστημα στην πρωτεύουσα του Δελχί.

Η Apple στοχεύει να ενισχύσει τις πωλήσεις και την κατασκευή iPhone στην Ινδία, σε μια κίνηση που οι αναλυτές λένε ότι μοιάζει με τη στρατηγική που εφάρμοσε όταν εισήλθε για πρώτη φορά στην Κίνα, που αποτελεί τώρα μια από τις μεγαλύτερες αγορές της εταιρείας.

Παράλληλα, η Apple ισχυρίζεται ότι το κατάστημά της στη Βομβάη είναι «μία από τις πιο ενεργειακά αποδοτικές τοποθεσίες στον κόσμο» και διαθέτει ένα αυτόνομο σύστημα ηλιακής ενέργειας. Δεν βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα για να «τρέχει» το Apple BKC, το οποίο λειτουργεί με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την εταιρία.

Ο Κουκ θεωρούσε εδώ και καιρό την Ινδία ως μια βασική αγορά για το μέλλον της Apple και τον Φεβρουάριο δήλωσε ότι ήταν «αισιόδοξος» πως η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο θα αγκαλιάσει την εταιρεία του. Μάλιστα, ταξίδεψε στην Ινδία για τα εγκαίνια του καταστήματος, σχεδόν επτά χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη ως Διευθύνων Σύμβουλος της Apple.

Hello, Mumbai! We can’t wait to welcome our customers to the new Apple BKC tomorrow. 🇮🇳 pic.twitter.com/9V5074OA8W

— Tim Cook (@tim_cook) April 17, 2023