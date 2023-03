Ανακουφίζει οικονομικά την Νότιγχαμ Φόρεστ ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ομάδας του αγγλικού πρωταθλήματος στο Twitter, ο ιδιοκτήτης της μετέτρεψε δάνεια δάνεια αξίας 41 εκατ. βρετανικών λιρών σε μετοχικό κεφάλαιο.

Σε οικονομική ενίσχυση της Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ομάδας του αγγλικού πρωταθλήματος στο Twitter, ο ιδιοκτήτης της μετέτρεψε δάνεια δάνεια αξίας 41 εκατ. βρετανικών λιρών σε ίδιες μετοχές. Η κίνηση χαρακτηρίζεται, μάλιστα, ως «περαιτέρω σημαντική οικονομική δέσμευση».

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has made a further significant financial commitment to the club with the conversion of £41m worth of loans into shares in the 2021/22 financial year. 🗞️

