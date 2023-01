Παραιτήθηκε από CEO ο συνιδρυτής της Netflix

Tην παραμονή του στο ρόλο του προέδρου, αλλά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, ανακοίνωσε ο συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς.

Ο ένας εκ των ιδρυτών του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποχωρεί από τη θέση του συν - διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και θα εκτελεί χρέη εκτελεστικού προέδρου.

Τον Χέιστινγκς θα αντικαταστήσουν οι Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, που ήδη βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις. «Το διοικητικό συμβούλιο συζητά εδώ και πολλά χρόνια για τον προγραμματισμό της διαδοχής (ακόμη και οι ιδρυτές πρέπει να εξελίσσονται!)» έγραψε ο Χέιστινγκς. «Στο πλαίσιο αυτής της εξελικτικής διαδικασίας, ο Τεντ προήχθη σε συν-Διευθύνων Σύμβουλος στο πλευρό μου τον Ιούλιο του 2020 και ο Γκρεγκ προήχθη σε COO – και τα τελευταία 2,5 χρόνια τους αναθέτω όλο και περισσότερο τη διαχείριση του Netflix» πρόσθεσε.

«Είμαι τόσο περήφανος για τα πρώτα 25 χρόνια μας και τόσο ενθουσιασμένος για το επόμενο τέταρτο του αιώνα μας. Μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά για την καλύτερη ψυχαγωγία του κόσμου και να δώσουμε μεγαλύτερη ευχαρίστηση στα δικά μας μέλη. Το διοικητικό συμβούλιό μας συζητά τον σχεδιασμό της διαδοχής εδώ πολλά χρόνια (ακόμη και οι ιδρυτές πρέπει να εξελιχθούν!)» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ο Τεντ και ο Γκρεγκ είναι τώρα συν-Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Μετά από 15 χρόνια συνεργασίας είμαι απόλυτα σίγουρος για τις ηγετικές ικανότητές τους. Είμαι περήφανος που θα είμαι εκτελεστικός πρόεδρος για πολλά χρόνια ακόμα» έγραψε στην ανάρτησή του στο Twitter ο Χέιστινγκς που συνίδρυσε το Netflix το 1997 ως υπηρεσία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αμέτρητα νοικοκυριά έβλεπαν ταινίες και σειρές.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ

— Reed Hastings (@reedhastings) January 19, 2023