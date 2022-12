Amazon Web Services: Έρχονται νέες υπηρεσίες για το 2023

Σειρά νέων υπηρεσιών ανακοίνωσε η Amazon Web Services (AWS) στη διάρκεια της ενδέκατης διοργάνωσης του AWS re:Invent 2022, ενός από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά παγκόσμια τεχνολογικά συνέδρια, που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας.

Σειρά νέων υπηρεσιών ανακοίνωσε η Amazon Web Services (AWS) στη διάρκεια της ενδέκατης διοργάνωσης του AWS re:Invent 2022, ενός από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά παγκόσμια τεχνολογικά συνέδρια, που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας.

Περισσότεροι από 50.000 σύνεδροι παρακολούθησαν το συνέδριο με φυσική παρουσία και περισσότεροι από 300.000 προγραμματιστές, μάνατζερ και ειδικοί της τεχνολογίας συμμετείχαν διαδικτυακά, εξ αποστάσεως.

Η εταιρεία δημοσιοποίησε την επισκόπηση των πιο σημαντικών ειδήσεων που ανακοίνωσε για το επόμενο έτος, στους παρακάτω τομείς:

Ταχύτερη ανίχνευση και διερεύνηση συμβάντων ασφάλειας και άμεση ανταπόκριση σε αυτά

Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση, είτε πρόκειται για την προστασία δεδομένων, ανίχνευση παραβιάσεων πολιτικής ή την πρόληψη ύποπτης δραστηριότητας. Οι περισσότερες εταιρείες βασίζονται σε καταγραφή συμβάντων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, για να εντοπίσουν πιθανές απειλές και τρωτά σημεία, να αξιολογούν τις ειδοποιήσεις ασφαλείας και να ανταποκρίνονται ανάλογα. Ωστόσο, τα εν λόγω στοιχεία και δεδομένα πρέπει πρώτα να συγκεντρωθούν και να αποτυπωθούν σε μια ενιαία μορφή προκειμένου να είναι δυνατή η ανάλυσή τους. Αυτή η διαδικασία είναι ωστόσο αρκετά χρονοβόρα και ως εκ τούτου περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε ζητήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν. Με τη νέα υπηρεσία Amazon Security Lake της AWS, όπως ανακοινώθηκε, οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν αυτόματα μια βάση δεδομένων ασφαλείας με λίγα μόνο κλικ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι οργανισμοί μπορούν πλέον να αυτοματοποιούν τη διαδικασία συλλογής δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, να συλλέγουν τα στοιχεία που χρειάζονται, να τα αποθηκεύουν και να τα διαχειρίζονται πιο εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ταχύτερη ανίχνευση και διερεύνηση απειλών και παράλληλα ταχύτερη ανταπόκριση σε αυτές.

Το Tinder είναι σήμερα η πιο δημοφιλής εφαρμογή γνωριμιών στον κόσμο. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε 190 χώρες και σε περισσότερες από 40 γλώσσες. Μέχρι σήμερα, την εφαρμογή έχουν κατεβάσει περισσότεροι από 530 εκατομμύρια χρήστες, και μέσω της χρήσης της έχουν επιτευχθεί περισσότερες από 75 δισεκατομμύρια αντιστοιχίσεις χρηστών (matches). «Επειδή οι χρήστες μάς εμπιστεύονται τις πληροφορίες τους, η ασφάλεια της εφαρμογής μας και το απόρρητο των δεδομένων των πελατών μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η διατήρηση ενός ισχυρού και υπεύθυνου συστήματος ασφάλειας αποτελεί βασικό πυλώνα της δέσμευσής μας προς τους πελάτες μας», δήλωσε ο Jonathan Walker, DevSecOps manager II στο Tinder. «Το Amazon Security Lake έχει μειώσει δραστικά τον χρόνο και τα χρήματα που επενδύουμε για τη διερεύνηση συμβάντων ασφαλείας σε διάφορες περιοχές. Αυτό επέτρεψε στην ομάδα μας να στρέψει την προσοχή της από τη μηχανική δεδομένων και να εστιάσει στην ανάλυση συμβάντων ασφαλείας μέσω cloud».

Δυνατότητες Spatial Simulation διαθέσιμες για όλους

Πριν κάποια χρόνια το Spatial Simulation ήταν πεδίο ενδιαφέροντος λίγων εξειδικευμένων ατόμων, ωστόσο σήμερα είναι ένας κλάδος ανοικτός και διαθέσιμος σε όλους. Πλέον είναι δυνατό να πειραματιστούμε και να σχεδιάσουμε καλύτερα τα πάντα, από συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας μέχρι προβλήματα συμφόρησης (bottlenecks) στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η προσομοίωση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην καινοτομία, επειδή οι χρήστες μπορούν να πειραματιστούν με σενάρια τύπου «what-if» που δεν μπορούν να εξομοιώσουν στην πραγματική ζωή, σύμφωνα με τον Δρ. Werner Vogels, CTO της Amazon.

Η AWS, όπως αναφέρει, φέρνει τις δυνατότητες του Spatial Simulation σε κάθε κλάδο, επιτρέποντας στους πελάτες της να προσομοιώνουν πιο εύκολα τα πάντα, από συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας έως δίκτυα δημόσιων μεταφορών και υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας. Το AWS SimSpace Weaver, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά, αποτελεί μια νέα υπηρεσία που βοηθά τους χρήστες να εκτελούν μεγάλης κλίμακας εφαρμογές Spatial Simulation στο cloud χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται πολύπλοκες υποδομές. Σύμφωνα με τον Δρ. Vogels αυτό που κάνει το AWS SimSpace Weaver μοναδικό είναι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η προσομοίωση. Μέσω της υπηρεσίας, η προσομοίωση διανέμεται σε μικρότερες, διακριτές χωρικές περιοχές, ενώ ο κώδικας προσομοίωσης τρέχει παράλληλα σε πολλαπλά Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances παρουσιάζοντας τα σχετικά αποτελέσματα. «Με το AWS SimSpace Weaver η χρήση της τεχνολογίας Spatial Simulation γίνεται ευκολότερη και είναι πλέον προσβάσιμη πρακτικά σε όλους», αναφέρει ο Δρ. Vogels.

Βρίσκοντας σωστά δεδομένα για λήψη σωστών αποφάσεων

Στους περισσότερους μεγάλους οργανισμούς, υπάρχουν επιστήμονες και μηχανικοί, οι οποίοι παράγουν δεδομένα. Επίσης, άλλοι επαγγελματίες όπως είναι οι αναλυτές, χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων δεν έχουν πάντα στη διάθεσή τους τα δεδομένα που χρειάζονται. Ακόμα όμως και αν έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα δεδομένα, μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν. Ως εκ τούτου, πολλές εταιρείες έχουν μια σειρά ισχυρών ελέγχων πρόσβασης και πολιτικών διακυβέρνησης δεδομένων για να διαχειριστούν σε πολλές περιπτώσεις petabytes πληροφοριών (με άλλα λόγια μεγάλο όγκο) ειδικά σε περιπτώσεις οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην ενέργεια). Και αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν εκατοντάδες διαφορετικούς ανθρώπους από πολλές διαφορετικές ομάδες.

Το Amazon DataZone, είναι μια νέα υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων της AWS, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά ομάδες μεγάλου εύρους χρηστών να βρίσκουν, να οργανώνουν και να μοιράζονται εύκολα δεδομένα στους οργανισμούς τους, να τα αναλύουν κάνοντας χρήση των εργαλείων ανάλυσης της AWS, διασφαλίζοντας παράλληλα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες διακυβέρνησης δεδομένων. Ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις μπορούν να καινοτομήσουν επιτρέποντας στους ανθρώπους τους να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, βασιζόμενοι σε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες.

Η Fox Corporation είναι κορυφαία εταιρεία παραγωγής και διανομής περιεχομένου μέσω των αθλητικών, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών καναλιών της. «Στη FOX, η ύπαρξη ενοποιημένης βάσης δεδομένων για όλες τις εταιρείες μας και η δυνατότητα ασφαλούς εύρεσης, δημοσίευσης, πρόσβασης και κοινής χρήσης δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι ζωτικής σημασίας. Θέλουμε οι ομάδες μας να μπορούν να βρίσκουν και να μοιράζονται δεδομένα με ασφάλεια και χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνουν πολύ χρόνο σε τεχνικής φύσεως διαδικασίες», δήλωσε ο Alex Tverdohleb, Αντιπρόεδρος Data Infrastructure στη Fox Corporation. «Το Amazon DataZone θα βοηθήσει στον εξορθολογισμό και την αυτοματοποίηση της εύρεσης και κοινής χρήσης των δεδομένων μας -με σωστές διαδικασίες διακυβέρνησης- ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση σε αυτά γίνεται την κατάλληλη στιγμή και με τα κατάλληλα εργαλεία».

Περιορισμός ρίσκου και χαμηλότερα κόστη με εφαρμογές εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζονται στο machine learning

«Ορισμένες από τις πιο καινοτόμες λύσεις που αναπτύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν εμπορικά από τους πελάτες μας, βασίστηκαν σε προκλήσεις και λύσεις που εφαρμόστηκαν και δοκιμάστηκαν στην πλατφόρμα της Amazon.com. Το AWS Supply Chain αξιοποιεί προεκπαιδευμένα μοντέλα machine learning, που βασίζονται στη σχεδόν 30ετή εμπειρία της Amazon.com σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, για την κατανόηση, την εξαγωγή και τη συγκέντρωση δεδομένων από ERP και συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η υπηρεσία παρουσιάζει αυτές τις πληροφορίες σε έναν οπτικό χάρτη σε πραγματικό χρόνο, παρουσιάζοντας τις ποσότητες του εκάστοτε αποθέματος σε κάθε τοποθεσία. Με το AWS Supply Chain, οι επιχειρήσεις μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας, να προβούν γρήγορα σε ενέργειες εξισορρόπησης αποθεμάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση κόστους και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των πελατών τους», δήλωσε ο Tomasz Stachlewski, Head of Technology for EMEA CEE at AWS.

Το AWS Supply Chain είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στο cloud και βοηθά στον περιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, στη μείωση του κόστους διαχείρισης αλλά και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το AWS Supply Chain ενοποιεί τα δεδομένα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχει πρακτικές πληροφορίες μέσω machine learning και προσφέρει ενσωματωμένες δυνατότητες contextual collaboration, οι οποίες βελτιώνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών μέσω διαρκούς παρακολούθησης αποθεμάτων επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση κόστους που προκύπτει λόγω υπερεφοδιασμού.

Το AWS Supply Chain, οπτικοποιεί τα δεδομένα σε μορφή χάρτη ο οποίος δείχνει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του αποθέματος σε κάθε τοποθεσία, παρέχοντας πληροφορίες που βασίζονται σε machine learning, διαμορφώνοντας παράλληλα στοχευμένες λίστες επιτήρησης συμβάντων οι οποίες ενημερώνουν τον χρήστη σε περιπτώσεις πιθανών κινδύνων. Όταν αποκαλύπτεται κάποιος κίνδυνος, το AWS Supply Chain παρέχει συστάσεις για την εξισορρόπηση των αποθεμάτων και προτάσεις χρήσης εργαλείων contextual collaboration που διευκολύνουν τον συντονισμό μεταξύ ομάδων για την εφαρμογή λύσεων. Το AWS Supply Chain συνδέεται με τα υπάρχοντα συστήματα ERP της εταιρείας καθώς και με τα εκάστοτε συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς να απαιτείται χρήση κάποιας άλλης πλατφόρμας, προκαταβολή τελών άδειας χρήσης ή μακροπρόθεσμες συμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ