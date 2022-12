Αττική Οδός: Η «προίκα» σε κυκλοφορία (και έσοδα) εν όψει της «μάχης» για τη νέα σύμβαση παραχώρησης

Πώς κινήθηκαν στο 11μηνο 2022 οι διελεύσεις ανά ημέρα στον αστικό αυτοκινητόδρομο του Λεκανοπεδίου, έναντι του 2019. Σχεδόν στα «ίσια» η κυκλοφορία στο 9μηνο, πέρασε «πάνω» το τελευταίο δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου. Τα έσοδα ξεπέρασαν ήδη την προ covid περίοδο με συμβολή των βαρέων οχημάτων.

Τις επιπτώσεις της πανδημίας «έσβησε» η κυκλοφορία στον μεγάλο αστικό αυτοκινητόδρομο του Λεκανοπεδίου, δηλαδή την Αττική Οδό, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, επιβεβαιώνοντας όσα κατά καιρούς έχει αποκαλύψει το insider.gr για το come back του οδικού άξονα τόσο σε κυκλοφοριακές ροές όσο και σχεδόν σε έσοδα, με τον μήνα Νοέμβριο, κατά πληροφορίες, να έχει «κλείσει» με άνοδο της κυκλοφορίας, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2019, κατά 0,90% και διελεύσεις ανά ημέρα (κατά μέσο όρο) άνω των 246 χιλιάδων.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν άνθρωποι του κλάδου, ο οδικός άξονας είναι ήδη «πάνω» από το 2019 σε επίπεδο εσόδων, έστω και οριακά, παρά την «τρύπα» από τον χιονιά του πρώτου μήνα του έτους (φαινόμενο Ελπίς, Ιανουαρίου 2022). Βέβαια, αυτά αφορούν στην παρούσα σύμβαση αλλά δίνουν μια... γεύση για τη συνέχεια εν όψει και της διαδικασίας των προσφορών στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ αν και έχει οριστεί ήδη χαμηλότερο αντίτιμο στα διόδια (2,5 ευρώ).

Ανοδική η μέση ημερήσια κυκλοφορία

Γενικότερα, στο 9μηνο φέτος η κυκλοφορία έχει έρθει σχεδόν στα «ίσια» (παρά την μεγάλη υστέρηση τον Ιανουάριο λόγω χιονιά, με κάτω από 180 χιλ. διελεύσεις την ημέρα κατά μέσο όρο εκείνον τον μήνα, -16% έναντι 2019) έναντι του 2019, ενώ κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο η «κίνηση» είναι οριακά άνω της αντίστοιχης του 2019. Η τάση επαναφοράς, όπως έχουμε αναφέρει, είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τον περασμένο Απρίλιο – Μάιο κιόλας.

Η μέση κυκλοφορία στο 9μηνο είχε ανέλθει σε σχεδόν 233,7 χιλ. οχήματα την ημέρα όταν στην αμέσως πριν τον covid περίοδο, δηλαδή το 2019, η μέση κυκλοφορία ανά ημέρα ξεπερνούσε τις 234,2 χιλ. διελεύσεις. Τους τελευταίους δύο μήνες, δηλαδή Οκτώβριο – Νοέμβριο, οι διελεύσεις «πέρασαν» πάνω από τις αντίστοιχες του 2019 (+0,8% περίπου), προσεγγίζοντας τις 248 χιλ. την ημέρα (από 246 χιλ. ημερησίως στο ίδιο δίμηνο του 2019). Τον δε μήνα Νοέμβριο η κίνηση ενισχύθηκε κατά 0,9% έναντι του ίδιου μήνα του 2022.

Συνολικά, στο 11μηνο 2022 η μέση ημερήσια κυκλοφορία υπολείπεται μόλις 0,11% έναντι του ίδιου διαστήματος το 2019. Υπενθυμίζεται ότι σε κάποιους μήνες εντός του 2022 (π.χ. Μάιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο) ο μέσος όρος των ημερήσιων διελεύσεων ήταν ενισχυμένος κατά 3,5% έως 6,5% έναντι των αντίστοιχων μηνών του 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιο «δυνατοί» μήνες μέσα στο 2022 ήταν η περίοδος Μαΐου – Ιουλίου (με 255 έως 265 χιλ. διελεύσεις ανά μέρα) και ο Σεπτέμβριος με πάνω από 268 χιλ. διελεύσεις την ημέρα κατά μέσο όρο. Το 2019 οι μήνες με τις μεγαλύτερες διελεύσεις ανά ημέρα ήταν οι Ιούνιος και Ιούλιος (με 260 χιλ. και 265 χιλ. κατά μέσο όρο).

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο 2022 ανήλθε σε 145,17 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη σε 74,2 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 95,18 εκατ. ευρώ. Τη διανομή προμερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αττική Οδός, βάσει των οικονομικών καταστάσεων 9μήνου της τρέχουσας χρήσης. Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι στην Αττική Οδός είναι η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) με ποσοστό 65,75% και η ΑΒΑΞ με ποσοστό 34,21%, με την κοινοπραξία να ελέγχει την εν λόγω παραχώρηση έως τα τέλη του 2024.

Προχωρά ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ

Πέραν αυτών, ως γνωστόν, με απόφαση του υπ. Υποδομών & Μεταφορών έχει «κλειδώσει» η τιμή των νέων διοδίων για τη νέα σύμβαση παραχώρησης (διαγωνισμό που «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ), στα 2,5 ευρώ, τουλάχιστον σε αρχική φάση, ενώ ο διαγωνισμός έχει περάσει στην κυρίως φάση του καθώς οι «μνηστήρες» έχουν λάβει τις συμβάσεις. Ένα «μίγμα» παραμέτρων, από τα διόδια, τα επιτόκια δανεισμού και τις εκτιμήσεις για το προσδοκώμενο ROE, έως τα νέα έργα που θα διευκολύνουν ή και πριμοδοτήσουν τον οδικό άξονα ή τις οι επιδιώξεις κάθε κοινοπραξίας, θα παίξουν τον ρόλο τους για την έκβαση της «μάχης». Με το ΤΑΙΠΕΔ (αν και έχει δώσει μια ενδεικτική ημερομηνία προσφορών για τα τέλη Φεβρουαρίου 2023) να επιθυμεί την ολοκλήρωση των διαδικασιών (υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών) στους πρώτους 4 (έως 6) μήνες του 2023, αν και πάντα σε αυτά τα θέματα παίζουν ρόλο και άλλες εξελίξεις (π.χ. χρόνος εκλογών).

Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού και έχουν προχωρήσει στην επόμενη φάση είναι οι (όπως είχε ανακοινώσει το ΤΑΙΠΕΔ): ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., GRUPPO FININC – INC SpA, Ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Ένωση προσώπων BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Ένωση προσώπων MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.ar.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Ένωση προσώπων «UNION OF ENTITIES VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.», Ένωση προσώπων VAUBAN – DIF – EGIS, Ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FS ARK HOLDCO S.a.r.l. Επιπλέον, πρόσφατα μόλις ο CEO της Intrakat, Αλ. Εξάρχου, ανέφερε ότι ο όμιλος συμφώνησε για να συμμετέχει με ποσοστό 30% στην κοινοπραξία BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A.