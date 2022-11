Κίνα: Επεισόδια και διαδηλώσεις στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone

Εικόνες απίστευτης αγριότητας στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στην Κίνα, που ανήκει στη Foxconn της Ταϊβάν.

«Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας!»: Kινητοποιήσεις εργαζομένων ξέσπασαν σήμερα στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone παγκοσμίως, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα και ανήκει στην ταϊβανέζικη εταιρεία Foxconn, σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Weibo.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην Τζέγκτζου, πρωτεύουσα της επαρχίας Χενάν. Πρόκειται για ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα όπου απασχολούνται περίπου 200.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν σε κοιτώνες στην εγκατάσταση.

Η Κίνα εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι στην covid, η οποία προβλέπει αυστηρά lockdown, καραντίνα για όσους διαγιγνώσκονται θετικοί στον ιό και σχεδόν καθημερινά τεστ, με τα περιοριστικά μέτρα να προκαλούν την αγανάκτηση των πολιτών.

Κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, κυρίως φοιτητές και εργάτες, συχνά βρίσκονται απομονωμένοι για πολλές εβδομάδες στις πανεπιστημιουπόλεις και τους χώρους παραγωγής, χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα.

Σύμφωνα με τις εικόνες που αναρτήθηκαν και τις οποίες το AFP δεν έχει επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή, πλήθος εργαζομένων πραγματοποίησαν πορεία στον δρόμο. Κάποιοι έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους που φορούν λευκές, προστατευτικές στολές και την αστυνομία.

WATCH: #BNNChina Reports.

Hundreds of workers at Apple Inc.'s main iPhone-making plant in China clashed with security personnel, as tensions flared following nearly a month of stringent restrictions imposed to combat a Covid epidemic. #China #Protest pic.twitter.com/b7VYR7iLcv

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 23, 2022