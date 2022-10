Δήμας για διάκριση έρευνας του ΕΚΠΑ: Θα δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στο βιοϊατρικό οικοσύστημα

Οι βιοεπιστήμες, από άποψη πληθυσμού, κατέχουν την 1η θέση, στο Elevate Greece, ανάμεσα από 21 τομείς δραστηριοποίησης των νεοφυών επιχειρήσεων.

Αυτό δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας με αφορμή τη διάκριση, από την ΕΕ, της ερευνητικής πρότασης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το πολλαπλό μυέλωμα που θα χρηματοδοτηθεί με 10 εκατ. ευρώ.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι οι βιοεπιστήμες αποτελούν προτεραιότητα στον νέο κύκλο της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027», με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ και με ότι αυτό συνεπάγεται για την μελλοντική δυναμική του συγκεκριμένου οικοσυστήματος, ενώ τόνισε ότι διαθέτουμε πλέον, όχι μόνο το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, αλλά και τις υποδομές και τα εργαλεία ώστε επιστήμονες και επιχειρηματίες να νοιώθουν βεβαιότητα πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, από την Ελλάδα.

Αναλυτικά ο υφυπουργός σημείωσε στη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστημα διανύουμε μία νέα εποχή για την ανάπτυξη των βιοεπιστημών στην Ελλάδα, και έχουν γίνει ορισμένα σημαντικά άλματα προόδου. Διαθέτουμε πλέον, όχι μόνο το επιστημονικό \ ερευνητικό δυναμικό, αλλά και τις υποδομές και τα εργαλεία ώστε οι επιστήμονες και οι ταλαντούχοι επιχειρηματίες να νιώθουν βεβαιότητα πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο από την Ελλάδα και να διεξάγουν ανταγωνιστική έρευνα με αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για το βιοϊατρικό οικοσύστημα.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι βιοεπιστήμες αποτελούν τομέα προτεραιότητας στον νέο κύκλο της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027», με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο οικοσύστημα να αναπτυχθεί.

Επίσης, στο Elevate Greece, οι Βιοεπιστήμες κατέχουν την πρώτη θέση, από άποψη πληθυσμού, ανάμεσα από 21 τομείς δραστηριοποίησης των νεοφυών επιχειρήσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την δυναμική που υπάρχει στο οικοσύστημα στον συγκεκριμένο τομέα».

Διάκριση για ερευνητική πρόταση του ΕΚΠΑ σχετικά με το Πολλαπλό Μυέλωμα

Η ερευνητική πρόταση ELMUMY (Elucidation of risk factors and health determinants associated with progression of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma), που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης Horizon Europe HORIZON-MISS-2021-CANCER-02 έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας μάλιστα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία από όλες τις προτάσεις που υπεβλήθησαν (14,5/15).

Το έργο ELMUMY είναι προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ και συντονίζει ο καθηγητής Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος, πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την υλοποίηση του έργου ELMUMY δημιουργήθηκε μια πολυεθνική κοινοπραξία 13 συμμετεχόντων οργανισμών (ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, και καινοτόμες εταιρείες βιοτεχνολογίας), η οποία προάγει τη διεπιστημονική επικοινωνία, φέρνοντας σε επαφή κλινικούς ιατρούς και ερευνητές με εξειδίκευση στο Πολλαπλό Μυέλωμα (MM), την επιδημιολογία, τα μοντέλα ποντικιών, τα omics, τη βιοπληροφορική και τις μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης (AI). Ο σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στην παθογένεια και την εξέλιξη της νόσου καθώς και την εύρεση καινοτόμων θεραπευτικών σχημάτων προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή.

Το συντονισμό της κοινοπραξίας έχει αναλάβει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (καθηγητής Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος, καθηγητής ΕυάγγελοςΤέρπος και καθηγητής Ευστάθιος Καστρίτης). Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (δρ. Βασίλης Σουλιώτης και δρ. Δημήτρης Στέλλας), έχει αναλάβει το συντονισμό των μελετών που αφορούν τη μοριακή βιολογία και in vivo μοντέλα. To Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (δρ. Αντωνία Βλάχου και δρ. Ιερώνυμος Ζωιδάκης) έχει αναλάβει το συντονισμό των μελετών που αφορούν την πρωτεωμική.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης πολλά ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς για το πολλαπλό μυέλωμα και πανεπιστημιακά ιδρύματα από πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως, το UNIVERSITA DEGLI STUDI DITORINO (Ιταλία), το UNIVERSIDAD DE NAVARRA(Ισπανία), το CENTRE NATIONAL DE LARECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (Γαλλία), το UNIVERSITAETS KLINIKUM WUERZBURG - KLINIKUM DER BAYERISCHEN JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT, το GOTTFRIEDWILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER(Γερμανία), και το ΤΗΕ CYPRUS INSTITUTE OFNEUROLOGY AND GENETICS (Κύπρος). Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή καινοτόμων εταιρειών που θα συνδράμουν στην διεκπεραίωση του έργου όπως οι: Exelixis Research Management & Communication(Ελλάδα), MOSAIQUES DIAGNOSTICS GMBH(Γερμανία), ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICESIBERIA SL (Ισπανία).

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

O δρ. Δημήτρης Στέλλας, είναι ερευνητής επί θητεία στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Έχοντας υπάρξει μέχρι προσφάτως μέλος της ερευνητικής ομάδας με επικεφαλής τον δρ. Γιώργο Παυλάκη στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου (National Cancer Institute), των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (National Institutes of Health), των ΗΠΑ, μελετά τις μεθόδους ενίσχυσης του ανοσολογικού συστήματος του ανθρώπου, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά του καρκίνου. Πιο συγκεκριμένα, με την ομάδα του, προσπαθεί να ανιχνεύσει ειδικές πρωτεΐνες που εμφανίζονται αποκλειστικά στα καρκινικά κύτταρα των ασθενών (καρκινικά νέο-αντιγόνα) και είναι υπεύθυνες για αναγνώριση των καρκινικών κυττάρων από το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών και τη δημιουργία ανοσοαπόκρισης κατά του καρκίνου.

Ο απώτερος στόχος των μελετών αυτών είναι η δημιουργία εξατομικευμένων θεραπευτικών εμβολίων κατά του καρκίνου. Στην πρόσφατα απονεμηθείσα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της πολυεθνικής κοινοπραξίας ELMUMY, για το πολλαπλό μυέλωμα, θα συμβάλει στη δημιουργία εξατομικευμένων ανθρωποποιημένων in vivo μοντέλων, με στόχο την εύρεση λιγότερο τοξικών και περισσότερο ειδικών ατομικών θεραπευτικών σχημάτων για τον κάθε ασθενή.

