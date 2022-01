Changpeng Zhao: Εκτοξεύθηκε στα 96 δισ. δολάρια η περιουσία του CEO του Binance

Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Γη έγινε ο CEO της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Binance, Changpeng "CZ" Zhao, με τις περιουσία του να «ανταγωνίζεται» αυτή του Larry Ellison (Oracle) και να έχει ξεπεράσει αυτή του Ινδού μεγιστάνα Mukesh Ambani.

Σύμφωνα με το CNN και τα ανανεωμένα δεδομένα του Bloomberg Billionaires Index, η περιουσία του Changpeng "CZ" Zhao ανέρχεται πλέον σε 96 δισ. δολάρια.

Η άνοδος του Κινέζου - Καναδού επιχειρηματία είναι εμβληματική για την γρήγορη δημιουργία πλούτου από τον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων. Όμως ο ίδιος «απάντησε» στην κατάταξη του Bloomberg με ένα tweet γράφοντας:

«Μη δημοφιλής άποψη: αντί για κατατάξεις πλούτου, θα έπρεπε να υπάρχουν κατατάξεις χορηγιών και φιλανθρωπικών δράσεων».

Unpopular opinion: instead of wealth rankings, there should be a ranking of charity and philanthropy efforts.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 11, 2022