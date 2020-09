Με νέα Navtex που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, απαντά η Τουρκία στην συνάντηση MED 7 στην Κορσική, όπου οι σύμμαχοι της Ελλάδας κατέκριναν την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό ΥΠΕΞ, δια στόματος Χάμι Ακσόι, υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι θύμα της ελληνικής προκλητικότητας και γνωστοποιείσαι ότι θα γίνουν ναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά, 12-14 Σεπτεμβρίου, στην ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

SADRAZAMKÖY AREA :

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Διαβάστε επίσης: