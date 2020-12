Το σχεδιασμό της Ελληνικής κυβέρνησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης των 32 δισ. ευρώ που ενεργοποιείται το 2021 περιέγραψε στο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum "Greece – Looking Ahead With Confidence" o αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Θοδωρής Σκυλακάκης.

Όπως επισήμανε, η ελληνική πλευρά έχει προτείνει μία λίστα με 200 έργα και με 60 μεταρρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το εν λόγω σχέδιο. Εξήγησε βέβαια πως τα 200 αυτά έργα υπερκαλύπτουν το διαθέσιμο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ. Και αυτό γιατί μέσα από τις διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα με την Κομισιόν ήταν εξ αρχής κατανοητό πως θα γίνει μία επιλογή έργων ώστε να ενταχθούν τελικά αυτά που θα πληρούν τις προϋποθέσεις.

Στόχος είναι στο σκέλος των δανείων των 13 δισ. ευρώ να λάβουν χώρα επενδύσεις 30 δισ. ευρώ μέσω μόχλευσης. Ενώ στο σκέλος των Δημοσίων Επενδύσεων σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν συνέργειες τύπου ΣΔΙΤ σε εύρος 5 - 7 δισ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών αναλυτικά μίλησε για μία μεγάλη διαφορά στο νέο επενδυτικό ταμείο εν συγκρίσει με το παρελθόν. Η διαφορά είναι όπως είπε τα δάνεια του Σχεδίου Ανάκαμψης «διότι μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε όρους αξίας».

Εκτίμησε πως μπορεί τα 13 δισ. ευρώ δανείων που δίνει η ΕΕ να γίνουν το όχημα για 30 δισ. ευρώ προς τον ιδιωτικό τομέα με τη μορφή χαμηλότοκων δανείων και με τη βοήθεια μόχλευσης. «Και αυτό θα έχει μεγαλύτερη επίπτωση από ότι οι ιδιωτικοποιήσεις που θα συνεχίσουν να είναι σημαντικές και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να προχωράνε όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Εξήγησε πως στο παραπάνω ποσό προστίθεται το σκέλος των επιδοτήσεων στο οποίο θα δοθεί έμφαση σε ΣΔΙΤ τα οποία «θα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης του σκέλους των δημοσίων Επενδύσεων». Εκτίμησε πως θα φτάσουν σε αξία στα 5 με 7 δισ. ευρώ και μίλησε για «ένα πάρα πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο»