Στην κούρσα παραγωγής του εμβολίου κατά του κορονοϊού «τρέχουν» η μια μετά την άλλη οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες του πλανήτη και ορισμένα από τα ισχυρότερα και έγκυρα πανεπιστήμια του κόσμου, επιχειρώντας να φτάσουν πρώτοι στο νήμα και να «σώσουν» τον πλανήτη από την πρωτοφανή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τους τελευταίους μήνες, στη σκιά της πανδημίας.

«Η μάχη για το εμβόλιο κατά της νόσου Covid-19 έχει φουντώσει», επισημαίνουν οι αναλυτές της Citi σε πρόσφατη έκθεσή τους, υπό τον διακριτικό τίτλο «COVID-19 Vaccines – Who Will Get the Shot and When?».

Όπως διαπιστώνουν οι αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, ο ανταγωνισμός για την πιο αποτελεσματική λύση «άμυνας» απέναντι στον κορονοϊό έχει χτυπήσει «κόκκινο», επιταχύνοντας μάλιστα τις εξελίξεις. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, περί τους έξι υποψηφίους έχουν ήδη φτάσει στη φάση 3 των δοκιμών για την παραγωγή εμβολίου.

Προκρίνεται μέχρι στιγμής το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η Citi, την πρώτη θέση στην κούρσα παραγωγής του εμβολίου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Βρετανία, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως τα αποτελέσματα της φάσης 3 των δοκιμών θα έχουν βγει ως τα τέλη Νοεμβρίου ή το πολύ στις αρχές Δεκεμβρίου. Αν όλα κινηθούν βάσει προγράμματος, τότε στη συνέχεια θα πάρουν τη σκυτάλη οι ρυθμιστικές αρχές.

Την ίδια ώρα, εταιρεία στην Ινδία υπόσχεται να παράξει περί τα 300-400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου μέχρι τα τέλη του 2020. Από την πλευρά τους, οι κινεζικές εταιρείες που έχουν πέσει στη μάχη παραγωγής εμβολίου, βρίσκονται τώρα στη φάση 3 των δοκιμών και υπόσχονται να ξεκινήσουν τη διαδικασία της μαζικής παραγωγής του εμβολίου ως τα τέλη του τρέχοντος έτους ή το αργότερο στις αρχές του 2021.

«Κοινός στόχος όλων των επιστημόνων που έχουν εμπλακεί στις διαδικασίες είναι η παραγωγή του εμβολίου να ξεκινήσει ως τα τέλη του 2020, με στόχο ως τότε να έχουν παραχθεί περί τα 400-500 εκατομμύρια δόσεις. Για το 2021, ο πήχης έχει αυξηθεί, με σκοπό να παραχθούν περί τα 10,1-10,7 δισεκατομμύρια δόσεις. Την ώρα που ο πληθυσμός του πλανήτη έχει αγγίξει τα 7,8 δισεκατομμύρια, το ερώτημα είναι ένα: Ποιος θα παράξει το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού και πότε;», διερωτώνται οι αναλυτές της Citi.

Οι παραγγελίες

Μέχρι στιγμής οι προ-παραγγελίες των μεγαλύτερων οικονομιών έχουν ανέλθει σωρευτικά σε 3,05 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου.

ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν κάνει τις μεγαλύτερες προ-παραγγελίες (800 εκατομμύρια δόσεις η καθεμία), ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία (490 εκατομμύρια δόσεις) και η Βρετανία (340 εκατομμύρια δόσεις).

Πώς θα γίνει η διανομή

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όταν ξεκινήσει η διανομή των εμβολίων που θα έχουν παραχθεί, προτεραιότητα θα έχουν οι χώρες του αναπτυγμένου κόσμου. Πότε υπολογίζεται αυτό; Σύμφωνα με τις ενδείξεις, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Την ίδια, ωστόσο, ώρα το Ίδρυμα του Μπιλ και της Μελίντα Γκέιτς εργάζεται πυρετωδώς ώστε να υπάρχει έγκαιρη διανομή δόσεων του εμβολίου και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

«Οι ανησυχίες για νέα κύματα της πανδημίας αλλά και η αυξημένη αβεβαιότητα που συνοδεύει τις κλινικές δοκιμές κατά τη διαδικασία παραγωγής εμβολίου καταδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί... Ο δρόμος προς την κανονικότητα θα είναι μακρύς…», προειδοποιούν οι αναλυτές της Citi.

