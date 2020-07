Navtex για έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου εξέδωσε το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό, προκαλώντας νευρικότητα στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Άμεση ήταν η αποτύπωση του γεωπολιτικού κινδύνου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που επιδόθηκε σε σημαντική πτώση, διαγράφοντας πλήρως το αρχικό κλίμα ευφορίας.

Συγκεκριμένα, η Navtex αφορά σε έρευνες στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά του Καστελόριζου, θέτοντας σε επιφυλακή το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. με πλοία του να πλέουν στην περιοχή, ενώ οι προαναγγελθείσεις «σεισμικές έρευνες» είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου και στην περιοχή πλέει ήδη το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. «Παρακολουθούμε, σχεδιάζουμε, είμαστε έτοιμοι» δηλώνει ανώτερη πηγή του Πενταγώνου στο Reader.gr.

Τις τελευταίες ώρες παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στη ναυτική βάση του Ακσάζ και έχουν βγει από εκεί 15 ναυτικές μονάδες γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό και στην Αθήνα και στο Πολεμικό Ναυτικό που βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Λίγο μετά τις 17:00 όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, και σύμφωνα με το ΑΠΕ ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από τη Στρογγύλη και το Καστελόριζο στα 12.500 πόδια στις 14:23 μ.μ. Το ίδιο ζεύγος πραγματοποίησε νέα υπέρπτηση πάνω από το Καστελόριζο στα 29.000 πόδια στις 14:56 μ.μ..

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Η Τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Ερντογάν: Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για τα γεωτρύπανά μας

Κάθετος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του σχετικά με την τουρκική Navtex, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για τα σεισμογραφικά μας σκάφη και τα γεωτρύπανά μας. Ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και οποιαδήποτε είναι τα δικαιώματα μας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια αυτά κάναμε τα βήματά και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Νωρίτερα και κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε: «Έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα ότι δεν εποφθαλμιούμε εδάφη και κυριαρχία κανενός, ειδικά επί των φυσικών πηγών ενέργειας. Παρά τις ανηθικότητες που αντιμετωπίζουμε, εμείς δεν θα αλλάξουμε την κατεύθυνση που μας έχει υποδείξει η πίστη και η ιστορία μας».

Σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, τόνισε: «Το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, σύμφωνα με την εντολή του Μωάμεθ του Πορθητή, είναι αποτέλεσμα της αντίληψης περί ευημερίας του έθνους και του πώς θα κερδίσουμε την καρδιά του έθνους μας. Δεν ξεχάσαμε ποτέ ότι στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τη χώρα και να κερδίσουμε την καρδιά του έθνους».