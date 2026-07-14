Έρευνα Kaspersky: Το 58% χρησιμοποιεί κυρίως το κινητό για πρόσβαση στο internet

Η τελευταία παγκόσμια έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται στο διαδίκτυο.

Μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται στο διαδίκτυο αποτυπώνει η τελευταία έρευνα της Kaspersky καθώς το 58% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το smartphone αποτελεί τη βασική συσκευή που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στο internet με τον υπολογιστή να περνά σε δευτερεύοντα ρόλο.

Ωστόσο, καθώς ο όγκος και η ευαισθησία των δεδομένων που αποθηκεύονται στα κινητά τηλέφωνα αυξάνονται συνεχώς, οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια προειδοποιούν ότι οι χρήστες δεν προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για την προστασία τους στο διαδίκτυο με την ίδια ταχύτητα.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το 60% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το smartphone αποτελεί τη βασική συσκευή του για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Gen Z εμφανίζεται ως η γενιά με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τα smartphones, καθώς το 67% των συμμετεχόντων ηλικίας 18-28 ετών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το κινητό ως κύρια συσκευή σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Καθώς τα smartphones ανταγωνίζονται πλέον ισάξια τους υπολογιστές ως βασικές συσκευές πρόσβασης στο διαδίκτυο, αυξάνεται σημαντικά και ο όγκος των πολύτιμων δεδομένων που αποθηκεύουν οι χρήστες σε αυτά. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι προσωπικές φωτογραφίες και τα βίντεο, τα οποία αποθηκεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα των χρηστών. Ακολουθούν τα στοιχεία επαφών (55%), το ιστορικό γραπτών μηνυμάτων και συνομιλιών (46%), καθώς και σημαντικά προσωπικά έγγραφα, όπως δελτία ταυτότητας και διαβατήρια (41%).

Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών (περίπου 54%) αποθηκεύει στα κινητά του δεδομένα που σχετίζονται με την εργασία του, όπως εταιρικά email και ημερολόγια εργασιών, ενώ διατηρεί ακόμη και πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα. Το γεγονός αυτό θολώνει ολοένα και περισσότερο τα όρια μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Επιπλέον, οικονομικά στοιχεία και στοιχεία σύνδεσης σε λογαριασμούς αποθηκεύονται σε περίπου ένα τρίτο των συσκευών, ενώ νεότερες κατηγορίες δεδομένων, όπως το ιστορικό συνομιλιών με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (25%) και οι λογαριασμοί gaming (24%), αναδεικνύουν νέους τύπους προσωπικών πληροφοριών που πλέον φιλοξενούνται στα smartphones.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις κινητές συσκευές

«Πλέον, τα κινητά μας λειτουργούν ως ολοκληρωμένοι ψηφιακοί βοηθοί που καλύπτουν σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Τα δεδομένα που τους εμπιστευόμαστε δεν περιορίζονται πλέον μόνο σε φωτογραφίες, αριθμούς τηλεφώνου ή γραπτά μηνύματα. Το βασικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι πλέον “τι αποθηκεύουμε”, αλλά “πώς το προστατεύουμε”. Η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας χρήσης της συσκευής, όπως ακριβώς και τα δεδομένα που αυτή φιλοξενεί», σχολιάζει ο Anton Kivva, ειδικός κυβερνοασφάλειας της Kaspersky.

Για να βοηθήσουν τους χρήστες να ανταποκριθούν με ασφάλεια στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, οι ειδικοί της Kaspersky προτείνουν ένα σχέδιο προστασίας σε τρία βήματα:

1. Μην αποθηκεύετε τα δεδομένα σας αποκλειστικά στο κινητό

Ένα smartphone δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελεί το μοναδικό σημείο αποθήκευσης οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας. Παρότι η άμεση πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα μέσω μίας μόνο συσκευής είναι ιδιαίτερα πρακτική, μια τυχαία διαγραφή, η απώλεια της συσκευής ή μια βλάβη υλικού μπορεί να καταστήσει την ανάκτησή τους αδύνατη, εάν δεν υπάρχουν αξιόπιστα αντίγραφα ασφαλείας ή εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί συγχρονισμός με κάποια υπηρεσία cloud.

Τα πιο ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικοί πρόσβασης, στοιχεία ταυτότητας ή οικονομικές πληροφορίες, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και, ιδανικά, θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Μια εξειδικευμένη λύση ασφαλείας, όπως το Kaspersky Password Manager, εκτός από την ασφαλή αποθήκευση κωδικών πρόσβασης και στοιχείων τραπεζικών καρτών, διαθέτει και τη λειτουργία Secret Vault. Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή φύλαξη σημαντικών εγγράφων, όπως διαβατήρια ή δελτία ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή, αρχεία PDF, διευθύνσεις και προσωπικές σημειώσεις. Παράλληλα, ο συγχρονισμός μεταξύ πολλαπλών συσκευών επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους από όπου κι αν βρίσκονται.

2. Χτίστε ισχυρή άμυνα απέναντι στις ψηφιακές απειλές

Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, αποτράπηκαν περισσότερες από 2,67 εκατομμύρια επιθέσεις που βασίζονταν σε κακόβουλο λογισμικό (malware), διαφημιστικό λογισμικό (adware) ή άλλες ανεπιθύμητες εφαρμογές για κινητές συσκευές. Παράλληλα, εντοπίστηκαν περισσότερα από 306.000 κακόβουλα πακέτα εγκατάστασης εφαρμογών.

Οι κινητές συσκευές χρειάζονται την ίδια ολοκληρωμένη προστασία στον κυβερνοχώρο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι ειδικοί της Kaspersky συνιστούν τη χρήση λύσεων κυβερνοασφάλειας που προσφέρουν πολυεπίπεδη προστασία, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια χρήσης μιας συσκευής. Αυτή ξεκινά από τον έλεγχο των εφαρμογών κατά την εγκατάστασή τους για τον εντοπισμό πιθανών απειλών και επεκτείνεται σε λειτουργίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τον αποκλεισμό κακόβουλων και phishing συνδέσμων σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στην αποτροπή απώλειας δεδομένων ή χρημάτων.

3. Προετοιμαστείτε για το ενδεχόμενο να χάσετε το κινητό σας

Η απώλεια ενός κινητού συμβαίνει συνήθως απρόσμενα. Ωστόσο, μερικά προληπτικά μέτρα μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις συνέπειες:

• Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας. Τόσο το Android όσο και το iOS διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό μιας χαμένης συσκευής και, εφόσον χρειαστεί, την απομακρυσμένη διαγραφή των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτή. Στην εφαρμογή Kaspersky for Android, η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μέσω της λειτουργίας Where Is My Device.

• Ενεργοποιήστε τα αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας. Τα τακτικά backups διασφαλίζουν ότι φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, επαφές και άλλα σημαντικά δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν ακόμη και σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής.

• Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να κλειδώνει αυτόματα. Η άμεση ενεργοποίηση της οθόνης κλειδώματος μόλις απενεργοποιείται η οθόνη δυσκολεύει την πρόσβαση τρίτων στη συσκευή όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.

• Φροντίστε και για τη φυσική ασφάλεια της συσκευής σας. Σε δημόσιους χώρους, μην αφήνετε ποτέ το κινητό σας χωρίς επίβλεψη ή σε σημεία όπου μπορεί εύκολα να γίνει στόχος κλοπής. Αποφύγετε να το τοποθετείτε πάνω σε τραπέζια, στις πίσω τσέπες ή σε άλλα σημεία με αυξημένο κίνδυνο απώλειας ή κλοπής.

«Συχνά υποτιμούμε πόσο σημαντικές είναι οι πληροφορίες που αποθηκεύουμε στις κινητές συσκευές μας και πόσο ευάλωτα μπορεί να είναι στην πραγματικότητα αυτά τα δεδομένα. Αναρωτηθείτε: Πότε ήταν η τελευταία φορά που δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας για τις φωτογραφίες ή τις σημειώσεις σας; Τι θα κάνατε αν χάνατε το κινητό σας; Ελέγχετε τους συνδέσμους πριν τους ανοίξετε; Ενώ οι περισσότεροι χρήστες θεωρούν αυτονόητη τη χρήση λογισμικού ασφαλείας στον υπολογιστή τους, δεν ισχύει το ίδιο για τα smartphones. Ήρθε η ώρα να προσφέρουμε στον καθημερινό ψηφιακό μας σύντροφο την ισχυρή προστασία στον κυβερνοχώρο που πραγματικά χρειάζεται», καταλήγει ο Anton Kivva, ειδικός κυβερνοασφάλειας της Kaspersky.