Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι Καρδίτσας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι Καρδίτσας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δυσπρόσιτη περιοχή με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις και κυρίως για τα υδροφόρα οχήματα.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ακακίου στον Δήμο Μουζακίου Καρδίτσας, εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές, και από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δυσπρόσιτη περιοχή με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις και κυρίως για τα υδροφόρα οχήματα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Σε δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου, Νίκος Πούπης, τονίζει πως η δημοτική Αρχή συμβάλει με κάθε μέσο στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακό Πελατολόγιο: Από τα συνεργεία αυτοκινήτων, σε γάμους και βαπτίσεις

Ποιο «49%» διεκδικεί η ΝΔ - Η Ντόρα «αλλάζει» τον Αβραμόπουλο - Το «μηδέν» του Γεωργούλη

Οριστικό τέλος στην περικοπή συντάξεων χηρείας - Δεν υπάρχει αξίωση για αναδρομικά

tags:
Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider