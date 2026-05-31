Κίνα: Στάσιμη η βιομηχανική δραστηριότητα τον Μάιο καθώς η ζήτηση αποδυναμώνεται

Εντείνονται οι ανησυχίες ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου χάνει δυναμική, παρά τις εστίες ανθεκτικότητας στον τομέα των υπηρεσιών και στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.

Η δραστηριότητα των εργοστασίων στην Κίνα παρέμεινε στάσιμη τον Μάιο, καθώς οι νέες εξαγωγικές παραγγελίες συρρικνώθηκαν και το κόστος των εισροών συνέχισε να αυξάνεται, σύμφωνα με επίσημη έρευνα που δημοσιεύθηκε την Κυριακή. Το γεγονός αυτό εντείνει τις ανησυχίες ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου χάνει δυναμική, παρά τις εστίες ανθεκτικότητας στον τομέα των υπηρεσιών και στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.

Ο επίσημος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της μεταποίησης υποχώρησε στο 50 τον Μάιο από 50,3 τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη δημοσκόπησης οικονομολόγων που πραγματοποίησε το Reuters. Σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (NBS), ο δείκτης βρέθηκε ακριβώς στο όριο των 50 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η μέτρηση αυτή ήταν η χαμηλότερη των τελευταίων τριών μηνών και ακολούθησε στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα τον Μάιο, τα οποία έδειξαν ότι η αναπτυξιακή δυναμική της Κίνας επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο, παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών.

Η προσφορά βελτιώθηκε, ενώ η ζήτηση εξασθένησε, καθώς οι επιμέρους δείκτες παραγωγής και νέων παραγγελιών στην έρευνα PMI της μεταποίησης διαμορφώθηκαν στις 51,2 και 49,9 μονάδες αντίστοιχα.

Οι νέες εξαγωγικές παραγγελίες υποχώρησαν πιο έντονα, πέφτοντας στις 48,6 μονάδες από 50,3 τον Απρίλιο. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν την εξάρτηση της οικονομίας από τη ζήτηση του εξωτερικού και να ενισχύσουν την εγχώρια κατανάλωση.

«Η επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης ήταν ιδιαίτερα εμφανής και οφείλεται κυρίως στη σημαντική συρρίκνωση των εξαγωγών του κλάδου παραγωγής καταναλωτικών αγαθών», δήλωσε ο Wen Tao, αναλυτής στο China Logistics Information Center.

Η συνεχιζόμενη αδυναμία στον κλάδο των ακινήτων, στην αγορά εργασίας και στην ιδιωτική κατανάλωση περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική της Κίνας, καθιστώντας τη χώρα περισσότερο εξαρτημένη από τη ζήτηση του εξωτερικού για τη διάθεση της βιομηχανικής της παραγωγής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να διορθώσει την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και έχει υιοθετήσει έναν πιο συγκρατημένο στόχο αύξησης του ΑΕΠ για το 2026, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Παραμένουν οι πιέσεις στο κόστος

Οι εξωτερικές πιέσεις έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τους κατασκευαστές. Ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και οδήγησε ουσιαστικά στο κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, προκάλεσε εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, απειλώντας να συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους των βιομηχανιών καθώς το κόστος αυξάνεται.

Ο δείκτης τιμών πρώτων υλών στην έρευνα PMI της μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 60,5 μονάδες, από 63,7 τον Απρίλιο. Παρότι υποχώρησε, παρέμεινε σημαντικά πάνω από το όριο των 50 μονάδων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το κόστος των εισροών συνέχισε να αυξάνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό.

«Ο δείκτης τιμών αγορών παρέμεινε σε ζώνη επέκτασης, δείχνοντας ότι οι τιμές των πρώτων υλών συνέχισαν να αυξάνονται, κάτι που διατήρησε και τις τιμές των τελικών προϊόντων σε ανοδική πορεία», δήλωσε ο Wen Tao.

Για τους Κινέζους βιομηχάνους, οι εξωτερικοί παράγοντες είχαν άνιση επίδραση. Ο πετροχημικός κλάδος και άλλες βιομηχανίες των αρχικών σταδίων της παραγωγικής αλυσίδας επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος του εισαγόμενου πληθωρισμού τιμών παραγωγού. Ωστόσο, η δημιουργία αποθεμάτων από αγοραστές που ανησυχούν για περαιτέρω αυξήσεις κόστους, καθώς και η παγκόσμια ζήτηση για ημιαγωγούς και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενίσχυσαν τη μεταποίηση προηγμένης τεχνολογίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της NBS, οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας και κατασκευής εξοπλισμού υπεραπέδωσαν σε σχέση με το σύνολο της μεταποίησης τον Μάιο, καταγράφοντας δείκτες PMI 52,9 και 52,1 αντίστοιχα. Αντίθετα, η δραστηριότητα στις ενεργοβόρες βιομηχανίες συρρικνώθηκε.

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Κίνας και των ΗΠΑ στο Πεκίνο στα μέσα Μαΐου δεν οδήγησε σε παράταση της εμπορικής εκεχειρίας που είχαν συμφωνήσει οι δύο κυβερνήσεις στα τέλη του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν το ενδεχόμενο μείωσης δασμών σε αγαθά αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων από κάθε πλευρά.

Ο δείκτης PMI εκτός μεταποίησης, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις κατασκευές, αυξήθηκε στις 50,1 μονάδες από 49,4 τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της NBS. Η άνοδος υποστηρίχθηκε από την ισχυρή αύξηση των ταξιδιωτικών δαπανών κατά τη διάρκεια της πενθήμερης αργίας της May Day στις αρχές του μήνα.

Ο δείκτης δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών βελτιώθηκε στις 50,3 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η προσπάθεια του Πεκίνου να επεκτείνει τον τομέα των υπηρεσιών ίσως αρχίζει να αποδίδει, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν να αντισταθμίσουν την υποτονική ζήτηση για βιομηχανικά αγαθά.