Μοράλες: Η Βολιβία ζει «εξέγερση» εναντίον μιας κυβέρνησης «υποταγμένης» στις ΗΠΑ,

Στη Βολιβία έχει ξεσπάσει «εξέγερση» του λαού εναντίον της κυβέρνησης της κεντροδεξιάς υπό τον πρόεδρο Ροδρίγο Πας, που είναι «εντελώς υποταγμένη» στις ΗΠΑ, τόνισε χθες ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες.

Στη Βολιβία έχει ξεσπάσει «εξέγερση» του λαού εναντίον της κυβέρνησης της κεντροδεξιάς υπό τον πρόεδρο Ροδρίγο Πας, που είναι «εντελώς υποταγμένη» στις ΗΠΑ, τόνισε χθες ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες (2006-2019) κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς η χώρα των Άνδεων συνταράσσεται από μαζικές κινητοποιήσεις που διαρκούν σχεδόν έναν μήνα.

«Αυτή είναι μια κυβέρνηση εντελώς υποταγμένη (σ.σ. στις ΗΠΑ). Λογαριάζω πως ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ποιος κάνει κουμάντο: η αυτοκρατορία ή ο λαός», είπε ο κ. Μοράλες, ο οποίος εκφράστηκε από το πολιτικό προπύργιό του, την Τσαπάρε (κεντρικά). «Αυτή η εξέγερση» στρέφεται «εναντίον του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και εναντίον του νεοαποικιακού κράτους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ