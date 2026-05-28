Η Ελβετία δεν είναι πια η ακριβότερη χώρα του κόσμου

Ποια χώρα επέστρεψε στην κορυφή μετά από χρόνια.

Η Ισλανδία έγινε και πάλι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, ξεπερνώντας την Ελβετία για πρώτη φορά μετά από χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το Bloomberg.

Ειδικότερα, το επίπεδο τιμών στην Ισλανδία ξεπερνά κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες εκείνο της Ελβετίας, όπως αναφέρει ο οικονομολόγος του συνδικαλιστικού σωματείου Viska, Vilhjalmur Hilmarsson, ο οποίος χρησιμοποίησε στοιχεία από τη Eurostat και την κεντρική τράπεζα της Ισλανδίας. Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές στην Ισλανδία είχαν ξεπεράσει για τελευταία φορά τις ελβετικές το 2018.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μικρή οικονομία του Ατλαντικού, η οποία ιστορικά είναι επιρρεπής σε περιόδους άνθησης και ύφεσης. Η μεταπανδημική άνοδος του τουρισμού που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξής της, έχει τροφοδοτήσει μια οικονομική ανάκαμψη και μια άνοδο των τιμών, που η κεντρική τράπεζα δυσκολεύεται να συγκρατήσει.

«Ο τουρισμός συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στον πληθωρισμό των υπηρεσιών», ανέφερε ο Hilmarsson. «Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η στέγαση, η οποία έχει επηρεαστεί άμεσα από τον τουρισμό. Οι τουρίστες ανταγωνίζονται τους κατοίκους για τη στέγαση, για παράδειγμα μέσω της Airbnb».

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για το 2024, δείχνουν ότι το επίπεδο τιμών της Ελβετίας, προσαρμοσμένο στην αγοραστική δύναμη, ξεπερνά αυτό της Ισλανδίας κατά περισσότερο από 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Επιπλέον, μία πρόσφατη έρευνα του οργανισμού τουρισμού της χώρας έδειξε ότι τα υψηλότερα κόστη αρχίζουν να αποθαρρύνουν τους επισκέπτες.

«Μακροπρόθεσμα, η Ισλανδία δεν αναπτύσσει παραγωγικούς τομείς. Εξαρτόμαστε υπερβολικά από βιομηχανίες έντασης εργασίας, οι οποίες θα δημιουργούν συνεχώς πληθωριστικές πιέσεις. Πρέπει να καλλιεργήσουμε περισσότερους πυλώνες», πρόσθεσε ο ίδιος.