Πακιστάν: Αβέβαιο αν θα διεξαχθεί νέος γύρος επαφών ΗΠΑ - Ιράν

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση. Στον αέρα η εκεχειρία στον Λίβανο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μεταβαίνουν στο Πακιστάν το Σάββατο για να συμμετάσχουν σε απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Ωστόσο, παραμένει αβεβαιότητα, καθώς ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmaeil Baghaei, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση».

Αντικρουόμενα μηνύματα

Οι πρόσφατες μικτές δηλώσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έρχονται μετά την ακύρωση του ταξιδιού του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε σαφή εικόνα για το χρονοδιάγραμμα λήξης του πολέμου. Μπαίνοντας στο Σαββατοκύριακο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ επιβεβαίωσε στο Fox News ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ «θα αναχωρήσουν ξανά για το Πακιστάν αύριο το πρωί για να συμμετάσχουν σε συνομιλίες», ωστόσο ο Baghaei του Ιράν διαψεύδει αυτά τα σχέδια. Ημιεπίσημα κρατικά Μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ανέφεραν επίσης ότι «δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς στην ατζέντα».

Πριν ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διαψεύσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα υποβάλει μια πρόταση στις ΗΠΑ, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμη τις λεπτομέρειες. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε υπονοήσει ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την ηγεσία του Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις.

Στον αέρα η εκεχειρία στον Λίβανο

Ισραηλινά στρατεύματα και μαχητές της Χεζμπολάχ συνέχισαν να στοχοποιούν ο ένας τον άλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση τρίμηνης παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Στον νότο του Λιβάνου ο ισραηλινός στρατός ( IDF) δήλωσε ότι έπληξε εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ που «αποτελούσαν απειλή για στρατιώτες των IDF και Ισραηλινούς πολίτες».

Ισραηλινά πλήγματα σε όλο τον νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δύο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι στόχευσε ένα ισραηλινό τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι η επίθεση ήταν «σε απάντηση» στην καταστροφή σπιτιών στον νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε «παραβίαση της εκεχειρίας».

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη την παράταση της εκεχειρίας. Έκτοτε, κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για παραβίασή της.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει «οποιαδήποτε απειλή» στον Λίβανο. Οι όροι της συμφωνίας εκεχειρίας προβλέπουν ότι το Ισραήλ μπορεί να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για αυτοάμυνα».

Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι η συμφωνία «δεν έχει κανένα νόημα», λόγω της συνέχισης των ισραηλινών επιθέσεων σε λιβανέζικο έδαφος.

Με πληροφορίες από CNN