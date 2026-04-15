Σουηδία: Απετράπη κυβερνοεπίθεση σε θερμοηλεκτρικό σταθμό από φιλορώσους χάκερ το 2025

Η Σουηδία απέτρεψε την άνοιξη του 2025 κυβερνοεπίθεση από μία ομάδα χάκερ προσκείμενων στη Ρωσία εναντίον ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

«Ομάδα φιλορώσων χάκερ επιχείρησε να παρεμποδίσει τις δραστηριότητες ενός στόχου στη Σουηδία. Αυτό απέτυχε», δήλωσε ο Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν.

«Οι σουηδικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέλαβαν την υπόθεση και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον παράγοντα πίσω από την επίθεση αυτή, που έχει σχέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαρές συνέπειες χάρη σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό προστασίας», πρόσθεσε.

