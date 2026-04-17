Ηγέτης των προσλήψεων του 2026 ο κατασκευαστικός τομέας - Μεγάλο «ερωτηματικό» η απασχόληση στον τουρισμό

Η επίδραση του τουριστικού τομέα στην αύξηση της απασχόλησης αναμένεται ουδέτερη (στο βασικό σενάριο) ή αρνητική (στο εναλλακτικό σενάριο) το 2026

Περαιτέρω βελτίωση στην αγορά εργασίας το 2026, με σημάδια ωστόσο επιβράδυνσης της θετικής τάσης και επίπεδα ανεργίας από 8,5% έως 8,8%, διαβλέπει το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία Έκθεσή του για την Ελληνική Οικονομία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, τα περιθώρια περαιτέρω μείωσης της κυκλικής ανεργίας στενεύουν, ενώ πρόκληση αποτελεί η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και η αύξηση της συμμετοχής στην εργασία.

Θετική επίδραση στην απασχόληση για το 2026 αναμένεται να έχει η προβλεπόμενη ενίσχυση των επενδύσεων. Σε αυτή την ενίσχυση συμβάλουν δύο παράγοντες:

το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

η υψηλή πιστωτική επέκταση, σχετιζόμενη και με την επιτάχυνση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η προσδοκία για ανθεκτική κατανάλωση, συνιστώσα για την οποία αναμένεται αύξηση, αν και με βραδύτερο ρυθμό το 2026, αναμένεται να επιδράσει ήπια θετικά στην απασχόληση. Αντίστοιχα η πρόβλεψη για αύξηση των εξαγωγών, αν και ηπιότερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις λόγω εύθραυστης εξωτερικής ζήτησης και αυξανόμενου εμπορικού προστατευτισμού διεθνώς, αναμένεται να έχει επίσης θετικές επιδράσεις στην απασχόληση το 2026.

Αναφορικά με τους κινδύνους, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η κρίση στις ευρω-ατλαντικές σχέσεις και ο εμπορικός προστατευτισμός αναμένεται να επιμείνουν το 2026, τόσο στο περιφερειακό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η πρόσφατη κλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των ενεργειακών αγαθών δημιουργεί αβεβαιότητα και πληθωριστικές πιέσεις, με τον εγχώριο πληθωρισμό να αναμένεται να κυμανθεί το 2026 σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μ.ό. της Ευρωζώνης. Σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα, και συνεπώς για την απασχόληση, αποτελεί ο σχετικά υψηλός δομικός πληθωρισμός της ελληνικής οικονομίας.

Με βάση τις εκτιμήσεις ΙΟΒΕ για επιβράδυνση της κατανάλωσης το 2026, αναμένεται αντίστοιχα επιβράδυνση της θετικής δυναμικής στον τομέα της απασχόλησης. Παράλληλα με τη μείωση της κυκλικής ανεργίας, προτεραιότητα τίθεται στην αντιμετώπιση της εναπομένουσας διαρθρωτικής ανεργίας και της ανεργίας τριβής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επιδράσεις στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 8,5% (βασικό σενάριο) και 8,8% (δυσμενές σενάριο) το 2026.

Σε ποιους κλάδους αναμένεται αύξηση προσλήψεων

Από τομεακή σκοπιά, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα από τις έρευνες συγκυρίας, καταγράφεται ανάκαμψη των προοπτικών απασχόλησης στους τομείς των κατασκευών, ηπιότερη στη βιομηχανία και το εμπόριο, ενώ σταθερότητα αναμένεται στον τομέα των υπηρεσιών.

Η επίδραση του τουριστικού τομέα στην αύξηση της απασχόλησης αναμένεται ουδέτερη (στο βασικό σενάριο) ή αρνητική (στο εναλλακτικό σενάριο) το 2026. Τέλος, ο δημόσιος τομέας αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την απασχόληση μέσω νέων προσλήψεων.

Πιο συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία, το μέσο ισοζύγιο του α’ τριμήνου του 2026 ενισχύθηκε ήπια σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο κατά 8 μονάδες. Το ποσοστό των βιομηχανικών επιχειρήσεων που προβλέπει πτώση της απασχόλησής του το προσεχές χρονικό διάστημα διαμορφώνεται στο 7%, ενώ παράλληλα ενισχύεται στο 24% (από 17%) το ποσοστό εκείνων που αναμένουν αύξηση στον αριθμό των θέσεων εργασίας τους. Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων του τομέα (70%) προβλέπει σταθερότητα σε όρους απασχόλησης.

Στις Κατασκευές, οι σχετικές προβλέψεις υποδηλώνουν σημαντική βελτίωση στο ισοζύγιο της απασχόλησης του τομέα, το οποίο ενισχύθηκε στις +39 (από +25) μονάδες, στο ίδιο επίπεδο σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2024. Στο εξεταζόμενο τρίμηνο, το 9% (από 11%) των επιχειρήσεων του τομέα προβλέπουν λιγότερες θέσεις εργασίας, ενώ ενισχύεται σημαντικά στο 47% (από 36%) το ποσοστό των ερωτηθέντων που αναμένουν άνοδο της απασχόλησης.

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, παρατηρείται θετική μεταβολή του σχετικού δείκτη στις Ιδιωτικές Κατασκευές (+67 από +60 μον.) με τον σχετικό δείκτη στα Δημόσια Έργα να παραμένει αμετάβλητος (-4 μονάδες).

Ο δείκτης των προβλέψεων για την απασχόληση στο Λιανικό Εμπόριο ενισχύθηκε ήπια κατά το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, στις +22 μονάδες (από +18), επίδοση έντονα υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη του 2025 (+6). Μόλις το 1% των επιχειρήσεων του τομέα αναμένει μείωση των θέσεων εργασίας, ενώ το 24% (από 19%) προβλέπει άνοδο της απασχόλησης, με όσους αναμένουν σταθερότητα να κινούνται στο 75% του συνόλου.

Στις Υπηρεσίες οι σχετικές προβλέψεις το εξεταζόμενο τρίμηνο υποδηλώνουν οριακή μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παράλληλα σημειώνουν αισθητή υποχώρηση σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Έτσι, το σχετικό ισοζύγιο του α’ τριμήνου 2026, διαμορφώνεται στις +25 (από +23) μονάδες το εξεταζόμενο τρίμηνο, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 υποχώρησε κατά 10 μονάδες. Από τις επιχειρήσεις του τομέα, το 7% αναμένει μείωση της απασχόλησης, με το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν αύξηση να διαμορφώνεται στο 32% (από 34%).