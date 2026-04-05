Μπαχρέιν: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου της εταιρείας Bapco έπειτα από ιρανική επίθεση

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μπαχρέιν Bapco Energies ανακοίνωσε σήμερα ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή που βρίσκεται σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί και αξιολογείται το εύρος των ζημιών, πρόσθεσε η εταιρεία που υπάγεται στο υπουργείο Πετρελαίου και Περιβάλλοντος του Μπαχρέιν και έχει αποστολή να αναπτύξει τους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ