Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Συνέδριο για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοργανώνει το συνέδριο «Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση: Διασφαλίζοντας Ενημερωμένους Πολίτες, Εμπιστοσύνη & Ισχυρότερες Αγορές Κεφαλαίου».

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοργανώνει το συνέδριο «Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση: Διασφαλίζοντας Ενημερωμένους Πολίτες, Εμπιστοσύνη & Ισχυρότερες Αγορές Κεφαλαίου» την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ώρα 09:00 - 19:00. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, η χρηματοοικονομική παιδεία αναδεικνύεται σε καταλυτικό παράγοντα για την κοινωνική ευημερία και την οικονομική σταθερότητα.

Το συνέδριο εστιάζει στην ανάγκη θωράκισης των πολιτών με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους των σύγχρονων ψηφιακών αγορών και να συμμετέχουν ενεργά και με ασφάλεια στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα δώσουν το στίγμα των εξελίξεων πάνω από 35 διακεκριμένοι ομιλητές και συντονιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και διεθνείς πρακτικές. Η διοργάνωση συγκεντρώνει θεσμικούς εκπροσώπους, ανώτερα στελέχη και καταξιωμένους καθηγητές Πανεπιστημίων του οικονομικού κλάδου με στόχο την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται:

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και Πρόεδρος της Εποπτικής Αρχής του Βελγίου (FSMA), Jean-Paul Servais

Ο Επίτροπος της Εποπτικής Αρχής της Ιταλίας (CONSOB), Carlo Comporti

Ο Διευθυντής Κεφαλαιαγορών και Επενδυτικών Κεφαλαίων της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Gerry Cross

O Σύμβουλος της Τράπεζας της Γαλλίας, Edouard Gomet

O Σύμβουλος για θέματα προστασίας καταναλωτών χρηματοοικονομικών προϊόντων, χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και συμπερίληψης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Andrea Grifoni

O Τεχνικός Σύμβουλος της Εποπτικής Αρχή της Μάλτας (MFSA), Mark Scicluna

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου

Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου αναδεικνύουν την Προστασία του Επενδυτή μέσα από τη γνώση, ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο κατά της απάτης και της παραπληροφόρησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τις προκλήσεις της νέας εποχής στις επενδύσεις μέσω εφαρμογών. Παράλληλα, θα αναλυθεί η σημασία της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη μιας υγιούς επενδυτικής κουλτούρας που συνδέει την οικονομική γνώση με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, ενισχύοντας τελικά τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των ενημερωμένων πολιτών στις Αγορές Κεφαλαίου.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των εποπτικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους εποπτικών αρχών, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της αγοράς και πολίτες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις.