Η Σάρα Μάλαλι ανέλαβε την ηγεσία της Εκκλησίας της Αγγλίας - Η πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση

Μια ιστορική καμπή για την Εκκλησία της Αγγλίας σηματοδοτεί η ενθρόνιση της Σάρα Μάλαλι ως Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπερι, της ανώτατης εκκλησιαστικής θέσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμβολικού πνευματικού ηγέτη της παγκόσμιας Αγγλικανικής Κοινότητας.

Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα στα περίπου 1.400 χρόνια ιστορίας του θεσμού, συνεπώς πρόκειται για ένα υψίστης σημασίας γεγονός με έντονο συμβολισμό και διεθνή απήχηση.

