Πακιστάν: Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Αφγανιστάν έπειτα από προσωρινή παύση

Tο Πακιστάν συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Αφγανιστάν μετά τη λήξη μιας προσωρινής παύσης, που είχε ανακοινωθεί λόγω της ισλαμικής γιορτής του Ιντ-αλ-Φιτρ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις πρώην φιλικές χώρες και νυν ορκισμένους εχθρούς ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα με την Καμπούλ να ισχυρίζεται ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πακιστανικό αεροπορικό βομβαρδισμό με στόχο ένα κέντρο αποτοξίνωσης στην αφγανική πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα προτού οι δύο γειτονικές χώρες αναστείλουν τις μάχες.

Το Πακιστάν απέρριψε τις δηλώσεις των Ταλιμπάν σχετικά με αυτό το πλήγμα λέγοντας ότι «στοχοθέτησε με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που υποστηρίζουν τρομοκράτες».

