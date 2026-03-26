Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Λουτράκι

Newsroom
Ένας ένοπλος δράστης έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία του καταστήματος και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπάλληλους.

Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Λουτράκι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 7:45 το πρωί, ένας ένοπλος δράστης έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία του καταστήματος και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπάλληλους, που εκείνη την ώρα ανεφοδίαζαν το ΑΤΜ με χρήματα, αφαιρώντας τους περίπου 32 χιλιάδες ευρώ.

Στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση μαζί με τον συνεργό του, που τον περίμενε σε ένα όχημα μαύρου χρώματος. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.


