Ιράν: Τμήματα των Στενών του Ορμούζ κλείνουν για στρατιωτικά γυμνάσια

Ιράν: Τμήματα των Στενών του Ορμούζ κλείνουν για στρατιωτικά γυμνάσια
Τα στενά είναι ζωτικής σημασίας διαδρομή για εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και ΗΑΕ.

Τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες σήμερα για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο.

Τα στενά είναι η ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

