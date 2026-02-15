Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Τουλάχιστον εννιά νεκροί σε πλήγμα του Ισραήλ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γάζα: Τουλάχιστον εννιά νεκροί σε πλήγμα του Ισραήλ
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πολλοί οπλισμένοι τρομοκράτες» εντοπίστηκαν στην ισραηλινή πλευρά της λεγόμενης κίτρινης γραμμής, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου.

Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από σημερινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα βόρεια και νότια της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας, αλλά και αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας.

Γιατροί δήλωσαν ότι από τον αεροπορικό βομβαρδισμό σε έναν καταυλισμό που φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες Παλαιστινίων σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας δήλωσαν ότι από μία άλλη αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκαν άλλοι πέντε άνθρωποι στην Χαν Γιουνίς που βρίσκεται στο Νότο.

Ένας εκπρόσωπος των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων δήλωσε ότι βομβαρδίστηκαν “ τρομοκράτες” της Χαμάς, αντιδρώντας σε “ μία παραβίαση που έγινε χθες (Σάββατο) στην Μπέιτ Χανούν, όπου εμφανίστηκαν τρομοκράτες από ένα τούνελ στα ανατολικά της κίτρινης γραμμής”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τουρισμός: Νωρίς ανοίγει η σεζόν και το 2026

Πόσο εφικτή είναι η ανατροπή της υπογεννητικότητας και υπογονιμότητας των Ελληνίδων τις επόμενες δεκαετίες

ΔΕΗ: Προ των πυλών το κοινωνικό ομόλογο των 5 εκατ. – Διάθεση στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας

tags:
Γάζα
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider