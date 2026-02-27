Μυλωνάς (Εθνική): Πρόσθετη δύναμη πυρός 300 εκατ. ευρώ σε buyback, οι στόχοι τριετίας

Με ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο και με σαφή στρατηγικό στόχο να εξελιχθεί σε «Τράπεζα Πρώτης Επιλογής», η Εθνική Τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα φάση, θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης το αναπτυξιακό της πλάνο για την επόμενη τριετία.

Η Εθνική προχωρά σε σημαντική ενίσχυσης της επιβράβευσης των μετόχων από τα κέρδη χρήσης 2025, μέσω πρόσθετης διανομής ύψους 0,3 δισ. ευρώ. Το payout ανέρχεται στο 60% πλέον, με συνολική διανομή - «μαμούθ» ύψους 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 0,5 εκατ. ευρώ λαμβάνουν τη μορφή μετρητών και 0,2 δισ. buyback.

Με την προσθήκη των 0,3 δισ. ευρώ που τίθενται προς έγκριση από τον επόπτη, η Εθνική διαμορφώνει το υψηλότερο επίπεδο επιβράβευσης μετόχων μεταξύ των εγχώριων τραπεζών. Η έξτρα επιβράβευση 300 εκατ. ευρώ θα λάβει τη μορφή buyback και θα ενσωματωθεί στο κανονικό πρόγραμμα επαναγοράς που τρέχει ήδη, όπως διευκρίνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, Παύλος Μυλωνάς .

Η διοίκηση δίνει guidance για υψηλή μονοψήφια μέση ετήσια αύξηση (CAGR) ενήμερων δανείων στην τριετία, με πάνω από 10 δισ. ευρώ αύξηση σε απόλυτους όρους, 7% μέση ετήσια αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους, υψηλή μονοψήφια αύξηση εσόδων από προμήθειες (χωρίς να εντάσσεται η θετική επίπτωση της επικείμενης συμφωνίας bancassurance), ROTE στο 17% και κέρδη ανά μετοχή υψηλότερα των 1,70 ευρώ ανά μετοχή. Ο κ. Μυλωνάς ζήτησε υπομονή λίγων εβδομάδων σχετικά την στρατηγική συμφωνία που θα συναφθεί σε επίπεδο τραπεζοασφαλιστικών εργασιών.

Η διοίκηση ανέφερε ότι θα ανακοινώσει ένα νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου για να υποστηρίξει τους στόχους βελτίωσης της αποδοτικότητας της τράπεζας.

Κατά το 2026, τα κέρδη ανά μετοχή θα «ψηλώσουν» στα 1,40 ευρώ ανά μετοχή από 1,38 ευρώ το 2025, με ROTE στο 15% περίπου, από 15,5%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους θα κινηθούν με μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ήτοι πάνω από τις 275 μονάδες βάσης, έναντι 283 μονάδων βάσης το 2025. Ως προς τις προοπτικές του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου και των καθαρών εσόδων από τόκους, ο CFO Χρίστος Χριστοδούλου επισήμανε πως «βλέπουμε μια αύξηση του Euribor τριμήνου από το 2026 και έπειτα, ενώ αναμένουμε να κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα κατά 25 μονάδες βάσης τη φετινή χρονιά (1,9% υπολογίζει η τράπεζα από 2,2% φέτος)».

Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, «η θετική επίδραση από την πιστωτική επέκταση, μια μικρή αύξηση στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων μας και, σε μικρότερο βαθμό, η περαιτέρω βελτίωση του «μείγματος» κόστους καταθέσεων θα υποστηρίξουν το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το οποίο αναμένεται να μειωθεί οριακά το 2026. Εν συνεχεία, δεδομένης της πλήρους επίδρασης της ομαλοποίησης των επιτοκίων μετά το τέλος του 2026, με το μέσο Euribor αυξάνεται, αναμένουμε ότι το NIM θα αυξηθεί σε πάνω από 290 μονάδες βάσης το 2028. Και όσον αφορά την ευαισθησία μας στα καθαρά έσοδα από τόκους, είναι 35 εκατ. ευρώ για κάθε 25 μονάδες βάσης μεταβολής σε επιτόκια σε ετήσια βάση».

Σε ερώτημα για το αν κλίνει περισσότερο προς M&As ή υψηλότερα payouts, ο κ. Μυλωνάς απάντησε πως αποτελεί μια ερώτηση - παγίδα, καθώς το ερώτημα είναι η ποιότητα των M&As. Αν υπάρξουν επιλογές για εξαγοράς υψηλής ποιότητας, η οποία να δημιουργεί αξία, σαφώς αυτός θα ήταν ο προτιμώμενος τρόπος. Αν όχι, υπάρχει η διέξοδος των payouts».

Στην τριετία, η Εθνική αναμένει ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου από την αυξανόμενη κερδοφορία και τα υπάρχοντα κεφαλαιακά αποθέματα που θα υποστηρίξουν άνετα, την επιταχυνόμενη ανάπτυξη καθώς και υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους. Για τον σκοπό αυτό, το capital plan θέτει δείκτη CET1, χαμηλότερα από το 16% με ορίζοντα το 2028, προσφέροντας τη δυνατότητα για σημαντικές διανομές στο μέλλον, διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική ευελιξία για άλλες κινήσεις (international syndicated desk, επιστροφές κεφαλαίου, re - performing assets, Μ&Αs και συνέργειες).

Ως προς τις προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε πως προκύπτει upside risk σε επίπεδο χορηγήσεων στο σκέλος των έργων υποδομής στην Ελλάδα. «Αν κινηθούν πιο γρήγορα και υπάρξει το μέγεθος των tickets, νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα θετικό σημείο. Δεν βλέπω κανέναν κλάδο στον οποίο να υπάρχει downside risk σε επίπεδο χορηγήσεων στη βάση των οικονομικών προοπτικών που παρατηρούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Άρα πιθανότατα υπάρχει περισσότερο upside risk, παρά downside».

Ο CEO της Εθνικής επισήμανε πως η πιστωτική επέκταση της επόμενης τριετίας θα στηριχθεί στα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, σε χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη ναυτιλία, ενώ συμπληρωματικά θα λειτουργήσουν τα διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια και structured finance transactions, διαφοροποιώντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας.

Η λιανική αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω έως το 2028, συμβάλλοντας θετικά στην πιστωτική ανάπτυξη και τα spreads, τροφοδοτούμενη από την ισχυρότερη δυναμική της αγοράς στεγαστικών δανείων, καθώς τα ζητήματα από την πλευρά της προσφοράς αντιμετωπίζονται σταδιακά, παράλληλα με την περαιτέρω αύξηση μεριδίου αγοράς στα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια μικρών επιχειρήσεων, ανέφερε ο κ. Μυλωνάς.