ΗΠΑ: Πέθανε ο Μπομπ Γουίρ του συγκροτήματος Grateful Dead

ΗΠΑ: Πέθανε ο Μπομπ Γουίρ του συγκροτήματος Grateful Dead
ο συνιδρυτής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο συνιδρυτής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Grateful Dead, Μπομπ Γουίρ, όπως ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram.

«Με βαθύτατη θλίψη, ενημερώνουμε για τον θάνατο του Μπόμπι Γουίρ. Αναπαύθηκε εν ειρήνη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, αφότου νίκησε θαρραλέα τον καρκίνο, όπως μόνο ο Μπόμπι μπορούσε. Δυστυχώς, υπέκυψε σε υποκείμενη πνευμονική πάθηση», αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Γουίρ στο Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

