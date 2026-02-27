UBS: Θετικές προοπτικές το 2026 για τις μετοχές της Ευρωζώνης – Περιθώριο ανόδου 8% για τον Euro Stoxx 50

Με βασικό μοχλό την ενίσχυση της κερδοφορίας, οι μετοχές της Ευρωζώνης εμφανίζουν θετικές προοπτικές για φέτος, σημειώνουν οι αναλυτές της UBS Global Wealth Management. Αναμένουν άνοδο του Euro Stoxx 50 στις 6.600 μονάδες στο τέλος του έτους.

Με βασικό μοχλό την ενίσχυση της κερδοφορίας, οι μετοχές της Ευρωζώνης εμφανίζουν θετικές προοπτικές για φέτος, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της UBS Global Wealth Management, αναμένοντας άνοδο του δείκτη Euro Stoxx 50 στις 6.400 μονάδες στο τέλος του α' εξαμήνου και στις 6.600 μονάδες στο τέλος του έτους – τιμές που υποδηλώνουν περιθώριο ανόδου της τάξης του 8%.

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας σε επίπεδο κερδοφορίας, εκτιμάται ότι οι εισηγμένες της Ευρωζώνης θα δουν τα κέρδη τους να ανακάμπτουν κατά 25% τα επόμενα δύο έτη, με κινητήριες δυνάμεις τη βελτίωση της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, καθώς και την υποστηρικτική παγκόσμια νομισματική και δημοσιονομική πολιτική.

«Οι διαρθρωτικές προοπτικές της Ευρώπης είναι ισχυρότερες από οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία 15 χρόνια» σχολιάζουν οι αναλυτές της UBS, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης είναι υγιέστερες, οι προοπτικές για τις παγκόσμιες κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) είναι βελτιωμένες και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Αυξημένες αποτιμήσεις

Όπως εξηγούν, αν και οι αποτιμήσεις είναι πλέον σχετικά αυξημένες σε σύγκριση με τους ιστορικούς μέσους όρους, παραμένουν εύλογες στο ευρύτερο πλαίσιο των παγκόσμιων αποτιμήσεων και υπό το πρίσμα των ισχυρών προοπτικών αύξησης της κερδοφορίας.

Τα αποτελέσματα για το δ’ τρίμηνο του 2025 αποτελούν σύμφωνα με τη UBS κρίσιμο σημείο αναφοράς, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα περισσότερες από τις μισές εισηγμένες της Ευρωζώνης και το 54% αυτών έχει υπερβεί τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), έναντι του 35% που κινήθηκε χαμηλότερα των προβλέψεων. Έτσι, η τρέχουσα περίοδος εμφανίζεται ελαφρώς καλύτερη από τον μέσο όρο και, παρά την αδυναμία στα έσοδα, οι εισηγμένες υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις χάρη στον έλεγχο του κόστους.

Οι αναλυτές της UBS αναμένουν σταδιακή βελτίωση των εσόδων από το β’ τρίμηνο και έπειτα, ενώ τα πρόσφατα θετικά στοιχεία από τους παγκόσμιους δείκτες PMI, την απασχόληση στις ΗΠΑ και τις βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος αναμένει ότι κατά μέσο όρο τα κέρδη στην Ευρωζώνη μπορούν να αυξηθούν κατά περίπου 7% το 2026 και 18% το 2027, δίνοντας περαιτέρω περιθώρια ανόδου στις ευρωπαϊκές μετοχές. Ωστόσο, με τον δείκτη MSCI EMU να διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο P/E στο 15,7x, έναντι 13,3x που είναι ο ιστορικός μέσος όρος 15ετίας, οι αποτιμήσεις είναι ήδη αυξημένες. Ως εκ τούτου, η UBS εκτιμά ότι από εδώ και πέρα η αύξηση των κερδών θα υπερβαίνει τις μετοχικές αποδόσεις.

Προτιμώμενοι κλάδοι

Οι αναλυτές της UBS εκφράζουν την προτίμησή τους στους ωφελημένους της κυκλικής ανάκαμψης (Ευρωζώνη, Γερμανία, τράπεζες, IT και βιομηχανία), σε κλάδους με έκθεση σε διαρθρωτικές τάσεις (IT, βιομηχανία και εισηγμένες που ηγούνται των κλάδων τους) καθώς και στους ωφελημένους από τα χαμηλότερα επιτόκια (real estate και ποιοτικές ελβετικές μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης).

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (utilities), αν και εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν μακροπρόθεσμα από την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και την τάση εξηλεκτρισμού, μετά την ισχυρή άνοδο που έχει προηγηθεί στον κλάδο η UBS υποβαθμίζει τη σύστασή της σε neutral. Όπως εξηγεί ο οίκος, οι αποτιμήσεις είναι πλέον λιγότερο ελκυστικές, ο κλάδος τείνει να ωφελείται από τις χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων, όμως βρισκόμαστε πλέον στα τελευταία στάδια του κύκλου μειώσεων επιτοκίων, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας επωφελούνται λιγότερο από μια κυκλική ανάκαμψη σε σχέση με άλλους κλάδους.

Ανοδικό και καθοδικό σενάριο

Στο αισιόδοξο σενάριο της UBS ο EuroStoxx 50 θα μπορούσε να «σκαρφαλώσει» έως τις 7.100 μονάδες στο τέλος του 2026, με άνοδο 16%.

Οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο είναι:

Η ταχύτερη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, με στήριξη από τη γερμανική δημοσιονομική πολιτική, τις αμυντικές δαπάνες της ΕΕ ή την κατανάλωση των υψηλών αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων νοικοκυριών.

Επίσης, μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας–Ουκρανίας θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα και ενδεχομένως να μειώσει τις τιμές φυσικού αερίου.

Πιθανές περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων ή πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική σε Ευρώπη, ΗΠΑ ή Κίνα.

Πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη, όπως αυξημένες αμυντικές δαπάνες πέραν της Γερμανίας, πιο ρεαλιστική προσέγγιση της ΕΕ σε θέματα ανταγωνισμού ή πρόοδος στο θέμα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Πιθανή διαφοροποίηση αμερικανικών και ασιατικών επενδυτικών κεφαλαίων προς ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία.

Στο καθοδικό σενάριο της UBS ο EuroStoxx 50 θα μπορούσε να υποχωρήσει 28% στις 4.400 μονάδες. Αυτό, σε περίπτωση που: