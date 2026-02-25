Υγεία: 6 στις 10 γυναίκες στις ΗΠΑ προβλέπεται να πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο ως το 2050

Σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό είναι λιγότερες από μία στις τέσσερις, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Σημαντική και απότομη αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων στις γυναίκες των ΗΠΑ τα επόμενα 25 χρόνια προβλέπει νέα επιστημονική δήλωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation.

Συγκεκριμένα, σχεδόν το ένα τρίτο όλων των γυναικών ηλικίας 22-44 ετών προβλέπεται ότι θα έχει κάποιο είδος καρδιαγγειακής νόσου, την ώρα που σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό είναι λιγότερες από μία στις τέσσερις. Τα ευρήματα δείχνουν σημαντικές αυξήσεις σε όλους τους τύπους καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, της καρδιακής ανεπάρκειας, της κολπικής μαρμαρυγής και του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σχεδόν έξι στις δέκα γυναίκες στις ΗΠΑ ενδέχεται να πάσχουν από υπέρταση, έναντι περίπου πέντε στις δέκα το 2020. Η αύξηση των καρδιαγγειακών παθήσεων θα τροφοδοτηθεί και από αυξήσεις σε άλλους παράγοντες υγείας, όπως ο διαβήτης (από 15% που είναι σήμερα σε 25%) και η παχυσαρκία (από περίπου 44% που είναι σήμερα σε πάνω από το 60%).

Η τάση θα επηρεάζει ακόμα και τις νεότερες ηλικίες, καθώς εκτιμάται ότι έως το 2050 σχεδόν το 32% των κοριτσιών ηλικίας 2-19 ετών θα ζει με παχυσαρκία. Υπάρχουν, όμως, και ενθαρρυντικά στοιχεία, καθώς τα ποσοστά υψηλής χοληστερόλης αναμένεται να μειωθούν σε όλες σχεδόν τις ομάδες γυναικών. Επιπλέον, προβλέπονται βελτιώσεις σε συμπεριφορές όπως η υγιεινή διατροφή, η αυξημένη φυσική δραστηριότητα και η μείωση του καπνίσματος.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ορίζει τη βέλτιστη καρδιαγγειακή υγεία μέσω του πλαισίου «Life's Essential 8», το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις υγιεινές συμπεριφορές (καλύτερη διατροφή, περισσότερη άσκηση, διακοπή καπνίσματος, επαρκής ύπνος) και τέσσερις βασικούς παράγοντες υγείας (έλεγχος βάρους, χοληστερόλης, σακχάρου και αρτηριακής πίεσης).

Μελέτες προσομοίωσης στην έκθεση προσδιορίζουν τρόπους για την αντιστροφή των τρεχουσών τάσεων. Η μείωση κατά 10% σε παράγοντες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης και η παχυσαρκία και η βελτίωση κατά 20% στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, του σακχάρου στο αίμα και της χοληστερόλης θα μπορούσαν να μειώσουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια κατά 17-23%. Η μείωση της παχυσαρκίας κατά το ήμισυ και ο διπλασιασμός του ελέγχου των παραγόντων κινδύνου θα μπορούσαν να μειώσουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τους θανάτους κατά 30-40%.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η πρόληψη αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνονται η προώθηση υγιεινών επιλογών σε σχολεία, κοινοτικά κέντρα, παιδιατρικές κλινικές και γυναικολογικά ιατρεία, αλλά και η χρήση ψηφιακών εργαλείων που θα ενθαρρύνουν θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Επιπλέον, η έγκαιρη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και η παχυσαρκία, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, ειδικά για τις γυναίκες που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Τέλος, τα συστήματα υγείας θα πρέπει να εξετάσουν πώς οι κοινωνικές προκλήσεις, όπως η πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα, η μεταφορά και η ασφαλής στέγαση, συνδυάζονται με τους ιατρικούς κινδύνους και να σχεδιάσουν παρεμβάσεις που βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς σε κάθε περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ