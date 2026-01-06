Κραν Μοντανά: Από τη λειτουργία του πρώτου Σανατορίου έως την καθιέρωσή του ως διεθνές σκι resort

Το ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά όπου πριν λίγες ημέρες εξελίχθηκε η ανείπωτη τραγωδία με τον χαμό τόσων νέων ανθρώπων, έχει μακρά ιστορία στο χώρο των σπορ.

Το ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, που βρίσκεται στην καρδιά των Άλπεων, εκεί όπου πριν λίγες ημέρες εξελίχθηκε η ανείπωτη τραγωδία με τον χαμό τόσων νέων ανθρώπων, έχει μακρά ιστορία στο χώρο των σπορ και του wellness, η οποία «μετρά» ενάμιση αιώνα.

Αφετηρία για την εξέλιξη του αποτέλεσε η λειτουργία του πρώτου Σανατόριου για τους φυματικούς, καθώς η περιοχή έχει άριστο κλίμα, όπως αντίστοιχα ισχύει στην πατρίδα μας (σε μικρότερη κλίμακα) για το βουνό του Μαινάλου. Αργότερα, το Κραν Μοντανά αποτέλεσε ιδανικό προορισμό για γκολφ, ενώ μετά την εγκατάσταση του πρώτου τελεφερίκ, γνώρισε άνθιση το σκι και το θέρετρο καθιερώθηκε στον κόσμο των χειμερινών σπορ, όταν εκεί διοργανώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκι βουνού του 1987.

Τόπος ανάρρωσης για τους φυματικούς

Το Κραν Μοντανά ιδρύθηκε από δύο φίλους πρωτοπόρους και οραματιστές, τον Louis Antille (Λουίς Αντίλ) και τον Michel Zufferey (Μισέλ Ζουφερέι), που ζούσαν στην κοιλάδα και το 1893 άνοιξαν το πρώτο ξενοδοχείο με την ονομασία Le Parc (το Πάρκο). Η εξαιρετική ποιότητα του βουνίσιου αέρα και η αυξημένη ηλιοφάνεια συνέβαλαν στη δημιουργία σανατορίων στην περιοχή, που ξεκίνησαν να λειτουργούν από το 1899 και μετά, καθώς τότε η φυματίωση κατέγραφε έξαρση στην Ευρώπη.

Άνθιση του γκολφ και μετά του σκι

Από το 1906, ξεκίνησε η εποχή του γκολφ στην περιοχή και το ένα σπορ έφερε το άλλο. Όταν το χιόνι κάλυπτε την πεδιάδα, το Κραν Μοντανά προσέλκυε σκιέρ και ο πρώτος αγώνας σκι διοργανώθηκε στο γραφικό χωριό το 1911.

Το σκι γνώρισε μεγάλη άνθιση μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με το υψηλό οροπέδιο (Haut-Plateau) του Κραν Μοντανά να βιώνει την ουσιαστική τουριστική του ανάπτυξη. Σε εκείνα τα χρόνια, χτίστηκαν πολλά ξενοδοχεία και έγιναν σημαντικά οδικά έργα για την βελτίωση των δρόμων και της πρόσβασης στο θέρετρο.

Το εμπορικό επιμελητήριο του Valais εκτιμά ότι εκείνα τα χρόνια γίνονταν ετησίως έργα υποδομών ύψους 30 εκατ. φράγκων Ελβετίας μόνο στο Κραν Μοντανά, το οποίο έφτασε στο απόγειο της δόξας του το 1987, όταν ανέλαβε την διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκι.

Η διοικητική και επιχειρηματική ένωση έφεραν μεγαλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή

Πλησιάζοντας στην αρχή της νέας χιλιετίας τα τουριστικά γραφεία της κοιλάδας ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1997 και ακολούθησε η συνεργασία των εταιριών που κατασκεύαζαν τους αναβατήρες σκι το 1999, ώστε να αναδειχθεί το Κραν Μοντανά ως διεθνής VIP προορισμός για σκι, wellness και ψυχαγωγία. Το 2008 δημιουργήθηκε η Ένωση Δήμων του Κραν Μοντανά, προκειμένου η περιοχή να γνωρίσει ακόμα μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη.

Το θέρετρο τα τελευταία χρόνια προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο και θεωρείται ένας προορισμός διακοπών για όλο το χρόνο, προσφέροντας σκι, γκολφ, πεζοπορίες, καταπληκτική θέα στο αλπικό τοπίο και διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Η λάμψη έσβησε, δίνοντας τη θέση της σε ανείπωτο πόνο

Δυστυχώς, με τη έναρξη της νέας χρονιάς, αυτή η λαμπερή εικόνα, που περιέγραφαν όλοι οι ταξιδιωτικοί οδηγοί έμελλε να χαθεί μέσα στις στάχτες μιας φονικής πυρκαγιάς στο πιο δημοφιλές μπαρ της νεολαίας. Η ανείπωτη τραγωδία που εξελίχθηκε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά αφήνει πίσω της δεκάδες νεκρούς (ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι βαρύτερος γιατί πολλοί τραυματίες, που νοσηλεύονται είναι σε κρίσιμη κατάσταση) και πολλά ερωτηματικά για το πώς μπόρεσε κάτι τέτοιο να συμβεί και να μην υπάρξουν επαρκή μέτρα προστασίας στο νυχτερινό club, σε μια χώρα όπου θεωρητικώς όλα «δουλεύουν» σαν ελβετικό ρολόι.

Μέσα στις προσεχείς εβδομάδες ελπίζουμε όλοι αυτά τα ερωτήματα να απαντηθούν-κυρίως για να αποκλειστεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο ξανά στο μέλλον.

13 χρονικά ορόσημα στην ανάπτυξη του Κραν Μοντανά

• 1893: Ανοίγει τις πόρτες του το πρώτο ξενοδοχείο Le Parc, από τον Loui Antille

• 1899: Ανοίγει το πρώτο Σανατόριο (Clinique Beauregard), Κλινική Μπορεγκάρ από τον Théodor Stephani

• 1906: Δημιουργείται το πρώτο γήπεδο γκολφ 9 τρυπών, από τον Sir Henry Lunn

• 1911: Τίθεται σε λειτουργία το τελεφερίκ

• 1911: Διεξάγεται ο πρώτος αγώνας σκικατάβασης

• 1936: Τοποθετείται ο πρώτος αναβατήρας σκι στην κοιλάδα Valais

• 1950: Μπαίνει σε λειτουργία η πρώτη εναέρια καμπίνας σκι (Crans-Cry d'Er) που αποτέλεσε το χρονικό ορόσημο για την άνθιση του μοντέρνου σκι

• 1966: Κατασκευάζεται ο ουρανοξύστης Super-Crans tower, γνωστός με την ονομασία «ο φάρος της κοιλάδας»

• 1987: Διοργανώνεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκι

• 1997: Συγχωνεύονται τα τουριστικά γραφεία του Κραν και της Μοντανά.

• 1999: Συγχωνεύονται οι 4 εταιρίες με τους αναβατήρες σκι

• 2004: Δημιουργείται η Ένωση 6 δήμων (Mollens-Μολένς, Randogne-Ραντόν, Montana-Μοντανά, Chermignon-Σερμινιόν, Lens-Λενς & Icogne-Ικόν), γνωστή με το ακρωνύμιο ACCM

• 2017: Συγχωνεύονται οι δήμοι Mollens, Randogne, Montana και Chermignon και δημιουργείται ο Δήμος Crans-Montana