Υπόθεση Έπστιν: Δικαστήριο ήρε το απόρρητο για τα δικαστικά έγγραφα που αφορούν τη Μάξγουελ

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ένδειξη ότι αυτά τα νέα έγγραφα θα περιέχουν νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση.

Ομοσπονδιακός δικαστής ενέκρινε το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Επιτροπή Ενόρκων η οποία παρέπεμψε σε δίκη την Γκισλέιν Μάξγουελ, τη συνεργάτιδα του παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης για την υπόθεση αυτήν.

Στη γραπτή εντολή του ο δικαστής της Νέας Υόρκης Πολ Εντζελμάγιερ αναφέρει ότι θα αποχαρακτηρίσει τα έγγραφα, αίροντας το δικαστικό απόρρητο, λόγω του πρόσφατου νόμου που ενέκρινε το Κογκρέσο, τον Νόμο Διαφάνειας των Φακέλων Έπστιν. Την Παρασκευή, άλλος δικαστής από τη Φλόριντα επέτρεψε τη δημοσιοποίηση εγγράφων από μια άλλη ποινική υπόθεση, σε βάρος του ίδιου του Έπστιν, που ανάγεται στο 2008.

Ο νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο απαιτεί από την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να δώσει στη δημοσιότητα μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου τους μη απόρρητους φακέλους που σχετίζονται με τις έρευνες σε βάρος του χρηματιστή και της πρώην συντρόφου του.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχικά είχε αντιταχθεί στον νόμο και προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους να μην τον ψηφίσουν, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και τον επικύρωσε, όταν κατέστη σαφές ότι θα περνούσε από το Κογκρέσο με ή χωρίς τη δική του στήριξη.

Ο θάνατος του Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη στις 10 Αυγούστου 2019, πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα, πυροδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας. Σύμφωνα με κάποιες από αυτές, τον δολοφόνησαν για να αποκρύψουν ένα σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονταν σημαντικές προσωπικότητες.

Ο Τραμπ, που επί μήνες υποσχόταν στην εκλογική βάση του «αποκαλύψεις» για το θέμα, απογοήτευσε τους υποστηρικτές του καλώντας τους «να γυρίσουν σελίδα» γιατί, κατά την άποψή του, η υπόθεση ήταν μια «φάρσα» των Δημοκρατικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ