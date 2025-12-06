Χανιά: Νεκρός 45χρονος αθλητής ΑμεΑ σε τροχαίο

Ο αθλητής της ομάδας μπάσκετ Αετοί Κρήτης, οδηγούσε το ηλεκτρικό αμαξίδιο όχημά του σε δρόμο που οδηγεί στον λιμένα Σούδας όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 45χρονο ΑμεΑ, αθλητή της ομάδας μπάσκετ Αετοί Κρήτης, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα Χανιά. Ειδικότερα, ο άνδρας οδηγούσε το ηλεκτρικό αμαξίδιο όχημά του σε δρόμο που οδηγεί στον λιμένα Σούδας όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο διεξάγει την προανάκριση, το αμαξίδιο προσέκρουσε στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, αλλά ο θάνατος του 45χρονου μάλλον οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Σημειώνεται ότι το θύμα είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από 23 χρόνια σε τροχαίο και γι' αυτό χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό αμαξίδιο. Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, δεν έχασε την αγάπη του για τη ζωή, συμμετείχε σε κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα των Χανίων, ενώ με κάθε ευκαιρία μιλούσε δημοσίως για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την οδική συμπεριφορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ