Δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των ακτών της Τουρκίας

Το πλοίο MIDVOLGA-2 ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 129 χιλιομέτρων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών.

Ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας, το οποίο έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματός του είναι σώα και αβλαβή, ανακοίνωσε σήμερα η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας.

Το πλοίο MIDVOLGA-2 ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 129 χιλιομέτρων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά δεν ζήτησε βοήθεια και συνεχίζει να πλέει προς το τουρκικό λιμάνι της Σινώπης, γνωστοποίησε μέσω του X η τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

Δεν έκανε γνωστές άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση.

Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα δύο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και τα οποία κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να συσσωρεύσει πίεση στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, σε μια προειδοποίηση «προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

