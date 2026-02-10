Hyperion Systems Engineering: Νέα σχέδια για την Ελλάδα - Ενδιαφέρον για upstream και λιμάνια

Ήδη εγχώριοι πελάτες οι Motor Oil, Helleniq Energy και Enerwave, για την κυπριακή εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων αυτοματισμού σε βιομηχανίες.

Την περαιτέρω επέκτασή της στην ελληνική αγορά σχεδιάζει η κυπριακή Hyperion Systems Engineering, διαβλέποντας την προοπτική η χώρα μας να μετατραπεί σε κόμβο στην ενέργεια και τις θαλάσσιες μεταφορές. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των συστημάτων αυτοματισμού και των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για τη βιομηχανία, έχει ήδη στο πελατολόγιό της μεγάλους ελληνικούς ενεργειακούς Ομίλους, και πιο συγκεκριμένα τη Motor Oil, την Helleniq Energy και την Enerwave.

Ιδρύθηκε το 1993. «Στα χρόνια που μεσολάβησαν, έχουμε εξελιχθεί σε διεθνή εταιρεία τεχνολογίας, με περισσότερες από 500 συνεργασίες σε πάνω από 52 χώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας, Συμεών Κασσιανίδης, σε χθεσινή συνάντηση με δημοσιογράφους. Περίπου το 35% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από την Ευρώπη, ενώ έντονη είναι η παρουσία της και στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε έργα συστημάτων αυτοματισμού.

Το διεθνές της αποτύπωμα επεκτείνεται και στις ΗΠΑ, όπου δραστηριοποιείται σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει τόσο τις ανανεώσιμες πηγές όσο και τα συμβατικά καύσιμα, με έμφαση σε έργα υψηλής τεχνικής πολυπλοκότητας.

«Αυτό που διαφοροποιεί τη Hyperion είναι η δυνατότητά της να καλύπτει όλο το φάσμα ενός έργου: από το αρχικό consulting και τον σχεδιασμό, μέχρι την επίβλεψη της κατασκευής και την τελική παράδοση, βάσει των προδιαγραφών του πελάτη», ανάφερε ο επικεφαλής της.

Έμφαση στην καινοτομία

Η εταιρεία απαρτίζεται από 5 business units, με αντικείμενο τη συμβουλευτική, την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, την ενέργεια, την καινοτομία και την παροχή λύσεων ανθρώπινου δυναμικού. Σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική της παίζει η καινοτομία, με την Hyperion να έχει αναπτύξει δικά της προϊόντα λογισμικού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Hyppos», μία online πλατφόρμα για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε βιομηχανίες παραγωγής πολυμερών. Σύμφωνα με τον κ. Κασσιανίδη, πιλοτικές εφαρμογές του software «τρέχουν» ήδη σε χώρες όπως το Μεξικό, ενώ για την αξιοποίησή του πρόκειται να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή spin-off εταιρεία.

Αντίστοιχη πορεία σχεδιάζεται και για το «ΗSTS», ένα λογισμικό για τη ναυτιλία και ειδικότερα για τον έλεγχο και τη διαχείριση της λειτουργίας λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση προγραμματίζεται η σύσταση μίας ανεξάρτητης spin-off εταιρείας, αν και τα σχέδια βρίσκονται σε πιο πρώιμο στάδιο.

Ετήσια ανάπτυξη 50%

Η ελληνική αγορά βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Hyperion, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται τόσο στο upstream, στις υποδομές LNG, αλλά και στη ναυτιλία και τη διαχείριση λιμενικών υποδομών. «Στον τομέα των υδρογονανθράκων, η εταιρεία εμπλέκεται σε έργα που αφορούν την παραγωγή υδρογονανθράκων, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι ερευνητικές γεωτρήσεις και θα ληφθεί η Τελική Επενδυτική Απόφαση από την παραχωρησιούχο εταιρεία για την αξιοποίηση ενός κοιτάσματος», σύμφωνα με τον κ. Κασσιανίδη.

Ο κύκλος εργασιών της Hyperion διαμορφώθηκε γύρω στα 10 εκατ. ευρώ το 2025, με προοπτικές περαιτέρω αύξησης το 2026. Τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφει μέση ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 50%, τόσο σε έσοδα όσο και σε κερδοφορία. «Αυτοί οι ρυθμοί οφείλονται στο μεγάλο backlog που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, και το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται στη συνέχεια, όπως επίσης και στην ανάγκη προσαρμογής των βιομηχανιών στη ραγδαία αλλαγή της τεχνολογίας - με προεξάρχουσα το AI».

Στο πλαίσιο της επόμενης φάσης ανάπτυξης, η διοίκηση δεν αποκλείει την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, με συζητήσεις σε εξέλιξη με family offices, funds και βιομηχανικούς «παίκτες», όχι μόνο από την Ελλάδα. Σήμερα, πέραν του κ. Κασσιανίδη (βασικού μετόχου και ιδρυτή), στο μετοχικό σχήμα συμμετέχουν παλαιά διευθυντικά στελέχη της.