Μακρόν: Απελευθερώθηκε απ' τη Βενεζουέλα ο Καμίλο Κάστρο

Μακρόν: Απελευθερώθηκε απ' τη Βενεζουέλα ο Καμίλο Κάστρο
Ο Γάλλος πολίτης κρατείτο στη Βενεζουέλα από τα τέλη Ιουνίου.

Ο Γάλλος Καμίλο Κάστρο, ο οποίος κρατείτο στη Βενεζουέλα από τα τέλη Ιουνίου, αφέθηκε ελεύθερος, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο Καμίλο Κάστρο είναι ελεύθερος. Συμμερίζομαι την ανακούφιση της οικογένειάς του και ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν για την απελευθέρωσή του», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος για τον 41χρονο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 26 Ιουνίου σε συνοριακό πέρασμα μεταξύ Βενεζουέλας και Κολομβίας, όπου διαμένει, και ο οποίος κρατείτο από τις αρχές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με έρευνες της οικογένειάς του και της ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Γαλλία
Εμανουέλ Μακρόν
Βενεζουέλα
