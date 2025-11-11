Ιράν: Εξαρθρώθηκε «δίκτυο κατασκοπείας» των υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ, Ισραήλ

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε ένα «δίκτυο κατασκοπείας» που είχαν συγκροτήσει οι ισραηλινές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, πολλούς μήνες μετά τον πόλεμο μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του ορκισμένου εχθρού της, του Ισραήλ.

«Το δίκτυο (…) υπό τη διεύθυνση των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε» ανέφερε μια ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Η επιχείρηση διεξήχθη συντονισμένα σε πολλές επαρχίες», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να δώσει καμία διευκρίνιση για το πότε και πού έγιναν οι επιχειρήσεις, ούτε για τον αριθμό των συλληφθέντων.

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα στο Ιράν, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ήταν στρατιωτικοί αξιωματούχοι και πυρηνικοί επιστήμονες. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 25 άνθρωποι.

Οι ΗΠΑ, στενός σύμμαχος του Ισραήλ, πραγματοποίησαν επίσης πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουνίου.

Τους τελευταίους μήνες οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει πολλές συλλήψεις για κατασκοπεία και εκτελέσεις πολλών ανθρώπων που κρίθηκαν ένοχοι για συνεργασία με τη Μοσάντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ