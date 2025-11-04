Εγκαινιάστηκε το Παράρτημα Κύπρου του ΕΚΠΑ - Ποιες σχολές περιλαμβάνει

Υπενθυμίζεται, ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Παράρτημα Κύπρου στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα στη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Παράρτημα Κύπρου (Λευκωσία), χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας, καθώς επίσης και ακαδημαϊκής κοινότητας των δύο χωρών.

«Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκινά τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο, με 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις της Κύπρου, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Γίνεται έτσι το πρώτο και το μόνο ελληνικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί Παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του», ανέφερε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου, υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, και παράλληλα έκανε λόγο για «το πιο ιστορικό βήμα διεθνοποίησης» από πλευράς ΕΚΠΑ.

«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την ίδρυσή του το 1837 απετέλεσε κατά τους λόγους του πρώτου πρύτανή του, Κωνσταντίνου Σχινά «τον αμφικτυoνικό δεσμό των απανταχού της Γης Επιστημόνων και φιλεπιστημόνων Ελλήνων». Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, γράφεται ένα σημαντικό κεφάλαιο της μακραίωνης ιστορίας του Πανεπιστημίου», τόνισε ο κ. Σιάσος, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στους δεσμούς δύο αιώνων που συνδέουν το πανεπιστήμιο Αθηνών με την Κύπρο, στους χιλιάδες αποφοίτους του πανεπιστημίου που επέστρεψαν στη Μεγαλόνησο συμβάλλοντας καθοριστικά στην πνευματική και οικονομική της ανάπτυξη και στη σημασία της ίδρυσης του παραρτήματος Κύπρου. «Η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου θα αποτελέσει και στο μέλλον ισχυρό μοχλό προόδου και ανάπτυξης στην εκπαίδευση και την καινοτόμο έρευνα και για τις δύο χώρες», υπογράμμισε.

Από κυπριακής πλευράς, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε «ιστορικό βήμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο» την ίδρυση του Παραρτήματος του πρώτου και μεγαλύτερου πανεπιστημίου της Ελλάδας. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος τόνισε την «βαθιά ευγνωμοσύνη των χιλιάδων Κύπριων που εκπαιδεύτηκαν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επί δύο αιώνες». Ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, αναφέρθηκε στην «μεγάλη ανάπτυξη που έχει ήδη ξεκινήσει στην ιστορική πόλη της Λευκωσίας με την έναρξη λειτουργίας του κορυφαίου πανεπιστημίου» στην πόλη.

Η τελετή των εγκαινίων «σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής διεθνοποίησης και ανάπτυξης για το αρχαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του Ελληνισμού», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΚΠΑ και προστίθεται ότι η λειτουργία του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο «στέλνει ένα σαφές μήνυμα: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το κορυφαίο πανεπιστήμιο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνεχίζει να πρωτοπορεί, να ενισχύει τον διεθνή του χαρακτήρα και να προάγει την ακαδημαϊκή αριστεία στην εκπαίδευση και την καινοτόμο έρευνα. Πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, που πλέον είναι το πρώτο και το μόνο ελληνικό πανεπιστήμιο το οποίο ιδρύει Παράρτημα εκτός Ελλάδας»,

Στο τέλος της τελετής πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των επισήμων στους σύγχρονους χώρους της Ιατρικής Σχολής του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, όπου ξεκίνησαν τα μαθήματα τους οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής, φορώντας τις πρώτες ιατρικές ποδιές τους. Αργότερα πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια και στις νέες φοιτητικές εστίες του Δήμου Λευκωσίας, που θα στεγάσουν τους φοιτητές.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμο Σιάσο και τον δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστας Βλάσης.

Την τελετή των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους επίσης: η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, καθώς επίσης και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της κυπριακής κυβέρνησης, εκπρόσωποι των κομμάτων της κυπριακής Βουλής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών και επιστημονικών φορέων.

Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο παρέστησαν οι αντιπρυτάνεις Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Αριστείδης Σάμιτας και Χρήστος Καραγιάννης, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, Νικόλαος Θωμαΐδης, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δημήτριος Καινούργιος, Αθανασία Σμυρνιώτου, η εκτελεστική διευθύντρια, Ελένη Βασιλοπούλου, καθώς επίσης και οι κοσμήτορες και πρόεδροι των σχολών και τμημάτων.

Οι σχολές και τα τμήματα

Υπενθυμίζεται, ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Παράρτημα Κύπρου στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα στη Λευκωσία και τη Λάρνακα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

- Τμήμα Ιατρικής

- Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

- Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή:

- Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

- Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα στην Ιατρική Σχολή ξεκίνησαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, μετά την τελετή των εγκαινίων.

Το 2026 οι εγγραφές σε άλλα 7 τμήματα

Επιπλέον, άλλα επτά τμήματα θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην Κύπρο και θα ξεκινήσουν τις εγγραφές φοιτητών το 2026.

Πρόκειται για τα εξής τμήματα: Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία), Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα), Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα), Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία) και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία).