ΕΕ και Κίνα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για τους ελέγχους εξαγωγών

Οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών πραγματοποίησαν συνομιλίες με στόχο την εξομάλυνση των εμπορικών εντάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται σχετικά με τις πολιτικές ελέγχου των εξαγωγών, δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία ημέρα μετά τη συνάντηση αξιωματούχων της ΕΕ και της Κίνας στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες με στόχο την εξομάλυνση των εμπορικών εντάσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με την απόφαση της Κίνας να επεκτείνει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Το Πεκίνο έχει πλέον συμφωνήσει να παγώσει αυτή την επέκταση για έναν χρόνο.

«Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι η αναστολή των ελέγχων εξαγωγών του Οκτωβρίου ισχύει για την ΕΕ. Και οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία για τη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών ελέγχου των εξαγωγών», δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Οι δύο πλευρές αναμενόταν επίσης να συζητήσουν για την εταιρεία Nexperia, τον κατασκευαστή μικροτσίπ κινεζικής ιδιοκτησίας, τον οποίο η ολλανδική κυβέρνηση έθεσε υπό τον έλεγχό της τον περασμένο μήνα — μια διαμάχη που απειλεί να διαταράξει την προμήθεια ημιαγωγών προς τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.