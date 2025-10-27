Έσβησε η φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Επέστρεψαν οι εργαζόμενοι στα γραφεία τους

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες και 4 οχήματα.

Τελευταία ενημέρωση 11:51

Έσβησε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στο υπόγειο πάρκινγκ του Β' Κτιρίου του Πύργου Αθηνών στους Αμπελοκήπους.

Άμεσα εκκενώθηκαν γραφεία και εταιρείες, ενώ στο σημείο υπήρχαν πυκνοί καπνοί στην είσοδο, με την ατμόσφαιρα να ήταν αποπνικτική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα, έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο μέχρι στιγμής, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιούν, δεν έχουν εντοπίσει κάποια εστία φωτιάς παρά μόνο οσμή καπνού.

Τόσο ο Πύργος όσο και το «δίδυμο» κτίριο δίπλα του είχαν εκκενωθεί.