Άλλαξε η ώρα, μια ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών από τα ξημερώματα

Ξημέρωμα Κυριακής άλλαξε η ώρα με τους δείκτες των ρολογιών να γυρνούν μια ώρα πίσω. Στις 04:00 οι δείκτες θα δείχνουν 03:00.

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. » αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

