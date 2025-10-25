Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Δύο νεκροί στο Ντνιπροπετρόφσκ μετά από ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Δύο νεκροί στο Ντνιπροπετρόφσκ μετά από ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones
Ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν και στο Κίεβο.

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σήμερα στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στο Ντνιπροπετρόφσκ, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones.

«Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Διαμερίσματα και κτίρια, ένα βοηθητικό κτίσμα, ένα κατάστημα και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο μέσω Telegram.

Η Μόσχα στοχοθέτησε επίσης την πρωτεύουσα Κίεβο με νυχτερινές επιθέσεις, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και κατοικίες σε διάφορες συνοικίες και τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, αναφερόμενος σε «οκτώ τραυματίες» από τους οποίους τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, χωρίς να υποστούν ζημιές κατοικίες, διευκρίνισε ο ίδιος.

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με πυραύλους», ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις: Στον «αυτόματο» και με έκπτωση - Ποιες αλλαγές έρχονται το 2026

Σε διπλασιασμό των ξενοδοχείων της στην Ελλάδα ποντάρει η BWH Hotels

Έρχεται ρεκτιφιέ 24 εκατ. ευρώ στους δρόμους της Αθήνας

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider