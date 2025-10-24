Ειδήσεις | Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση
Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν οι πρώτοι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να στόχευε με δόλιους τρόπους επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν οι πρώτοι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να στόχευε με δόλιους τρόπους επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκαν 11 από το σύνολο των 37 κατηγορουμένων στην υπόθεση, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους εκδοχή για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ένας κατηγορούμενος, ο δωδέκατος ο οποίος ήταν στην πρώτη ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, ζήτησε νέα προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα με τους τελευταίους κατηγορούμενους που θα δώσουν εξηγήσεις.

Όλοι όσοι βρέθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες ισχυριζόμενοι ότι για τη χορήγηση των επιδοτήσεων τήρησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Πλην της εγκύου γυναίκας που απολογήθηκε πρώτη σήμερα, οι κατηγορούμενοι της πρώτης ομάδας φαίνεται να έχουν λάβει μικρά ποσά επιδοτήσεων. Περισσότερα χρήματα φαίνεται να έλαβε η έγκυος, η οποία επίσης έχει αφεθεί ελεύθερη μετά την απολογία της.

Αύριο θα οδηγηθεί για απολογία η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων . Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα έχει βγάλει από την προπονητική ο Ράφα Μπενίτεθ - Όλα τα «χρυσά» του deals

Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκας

North Evia Pass 2025: Voucher 150 ευρώ για διακοπές - Αιτήσεις και δικαιούχοι

tags:
ΟΠΕΚΕΠΕ
Επιδότηση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider