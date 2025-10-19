Έρευνα: 8 στους 10 Έλληνες επενδυτές προτιμούν τη βεβαιότητα αντί του ρίσκου

Τι προκύπτει από την έρευνα της everyoneINVESTED σε συνεργασία με την Eurobank.

Το 81% πολιτών που συμμετείχαν σε έρευνα στην Ελλάδα προτιμά τη σιγουριά από την πιθανότητα μεγαλύτερου κέρδους όταν έρχεται αντιμέτωπο με επενδυτικές επιλογές. Το ποσοστό αυτό, που προκύπτει από την έρευνα της everyoneINVESTED σε συνεργασία με την Eurobank. Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου 2025, συγκέντρωσε περισσότερες από 5.300 συμμετοχές σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 1.400 προήλθαν από πελάτες της Eurobank. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα του είδους στην Ευρώπη και φωτίζει για πρώτη φορά τις χρηματοοικονομικές προσωπικότητες των Ελλήνων επενδυτών, δηλαδή πώς αντιδρούν στο ρίσκο, στην απώλεια και στην πληροφόρηση.

Κύρια ευρήματα για την Ελλάδα-επενδυτή:

• Πιο διαφορετικός και νεότερος: Η έρευνα έδειξε σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών (47,7% γυναίκες), με μέση ηλικία τα 42 χρόνια , αρκετά χαμηλότερη από εκείνη του παραδοσιακού επενδυτή. Συμμετείχαν τόσο άτομα με εμπειρία στις επενδύσεις όσο και νέοι επενδυτές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

• Προτίμηση στη σιγουριά αντί για ρίσκο:Το 81% των πελατών της Eurobank προτιμούν τη σιγουριά από το να ρισκάρουν για μεγαλύτερο κέρδος, ποσοστό λίγο υψηλότερο από το γενικό δείγμα της έρευνας. Ωστόσο, ο μέσος βαθμός αποφυγής ρίσκου στους πελάτες της Eurobank ήταν χαμηλότερος, δείχνοντας πιο ώριμη και ισορροπημένη στάση απέναντι στο ρίσκο.

• Οι ζημιές «πονούν» περισσότερο από τα χαμένα κέρδη: Όπως δείχνουν και διεθνείς μελέτες, οι Έλληνες επενδυτές βιώνουν πιο έντονα τη ζημιά από ό,τι τη χαρά του κέρδους. Ο μέσος δείκτης αποφυγής ζημιών στους πελάτες της Eurobank ήταν 1,05, σε συμφωνία με τα διεθνή δεδομένα.

• Το πλαίσιο καθορίζει τις αποφάσεις: Η μελέτη έδειξε ότι οι άνθρωποι είναι πιο προσεκτικοί όταν πρόκειται για πιθανά κέρδη (79,8% προτίμησαν τη σιγουριά), αλλά λιγότερο όταν αντιμετωπίζουν πιθανές απώλειες (47,3% προτίμησαν τη σιγουριά). Αυτό δείχνει πόσο πολύ επηρεάζει το πλαίσιο τη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

• Η προσωποποιημένη και ευχάριστη εμπειρία φέρνει συμμετοχή: Ο ελκυστικός και διαδραστικός σχεδιασμός του εργαλείου επενδυτικού προφίλ οδήγησε σε υψηλή συμμετοχή και θετικά σχόλια, δείχνοντας ότι η διαδικασία μπορεί να είναι ταυτόχρονα χρήσιμη και απολαυστική.

Η μεθοδολογία της everyoneINVESTED, βασισμένη στη συμπεριφορική επιστήμη και τη λήψη αποφάσεων, αντικαθιστά τα στατικά ερωτηματολόγια με διαδραστικές επιλογές, μέσα από τις οποίες καταγράφεται η πραγματική αντίδραση του επενδυτή. Έτσι, η διαδικασία του investor profiling γίνεται πιο ακριβής, και συμμετοχική.

Η Eurobank αξιοποιεί ήδη τα αποτελέσματα της έρευνας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα EverydayInvest, που συνδέει την καθημερινή κατανάλωση με micro-investing, επιτρέποντας σε κάθε χρήστη να επενδύει αυτόματα τα στρογγυλοποιημένα ποσά από τις αγορές του. Στόχος είναι να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική παιδεία και η συμμετοχή στο επενδυτικό οικοσύστημα μέσα από απλές, καθημερινές συνήθειες.

Η ελληνική μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με αντίστοιχες έρευνες σε Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ