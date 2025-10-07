Al Jazeera: Η γενοκτονία του Ισραήλ σε αριθμούς - Νεκροί ένας στους 33 πολίτες στη Γάζα

Δύο χρόνια γενοκτονίας, απόρροια της εισβολής της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η κατάσταση στη Γάζα είναι, το λιγότερο, φριχτή.

Δύο χρόνια γενοκτονίας, απόρροια της εισβολής της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η κατάσταση στη Γάζα είναι, το λιγότερο, φριχτή: Δεκάδες χιλιάδες νεκροί, εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι και ένα «ερωτηματικό» για το εγγύς μέλλον: «Πού πάμε μετά την πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ;».

Ένα από τα πιο γνωστά ρητά αναφέρει ότι «οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα», και το Al Jazeera παρουσίασε ακριβώς αυτό: Τους αριθμούς της γενοκτονίας του Ισραήλ, με έναν στους 33 πολίτες στη Γάζα να θεωρούνται νεκροί.

Όπως αναφέρει το reader.gr, αξίζει να σημειωθεί πως η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά τη σφαγή της Χαμάς, όπου 1.139 άνθρωποι δολοφονήθηκαν και περίπου 240 αιχμαλωτίστηκαν στη Γάζα.

Al Jazeera: Η γενοκτονία του Ισραήλ σε αριθμούς

Σε απάντηση της πρωτοφανούς επίθεσης της Χαμάς, το Ισραήλ ξεκίνησε μια εκστρατεία βομβαρδισμών στη Γάζα και ενέτεινε τον μακροχρόνιο αποκλεισμό της, μετατρέποντας την ήδη 16ετή πολιορκία σε πλήρη ασφυκτικό κλοιό.

Ένας στους 33 κατοίκους της Γάζα σκοτώθηκε, γράφει το Al Jazeera παρουσιάζοντας τον «μαύρο κατάλογο» με τα θύματα, στοιχεία τα οποία πάρθηκαν από το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Από τα δύο χρόνια ισραηλινών επιθέσεων έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 67.000 Παλαιστίνιοι. Χιλιάδες άλλοι άνθρωποι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου έναν στους 33 ανθρώπους που σκοτώθηκαν, ή στο 3% του προπολεμικού πληθυσμού.

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των νεκρών, ή ένα παιδί σκοτώθηκε κάθε ώρα τους τελευταίους 24 μήνες.

Το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας μετρά τους θανάτους με βάση τα άτομα που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία ή καταγράφηκαν επίσημα. Ο πραγματικός αριθμός είναι άγνωστος και πιθανότατα πολύ υψηλότερος, καθώς ο επίσημος αριθμός των νεκρών δεν περιλαμβάνει όσους έχασαν τη ζωή τους κάτω από τα ερείπια ή αγνοούνται, διευκρινίζει το Al Jazeera.

Ισραήλ: Οι τραυματίες και οι ζημιές στα νοσοκομεία

Ο «φόρος αίματος» στη Γάζα δεν περιορίζεται στους νεκρούς, σημειώνει σχετικά το αραβικό μέσο ενημέρωσης, θίγοντας τόσο τον αριθμό των τραυματιών όσο και τις υλικές ζημιές σε κτίρια, όπως σχολεία και νοσοκομεία.

Περισσότεροι από 169.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, πολλοί από τους οποίους με τραύματα που θα αλλάξουν τη ζωή τους. Η UNICEF εκτιμά ότι 3.000 έως 4.000 παιδιά στη Γάζα έχουν χάσει ένα ή περισσότερα άκρα.

Οι λίγες υγειονομικές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν στην πολιορκημένη περιοχή παραμένουν υπερφορτωμένες, καθώς λειτουργούν με μειωμένα αποθέματα και ελάχιστη ή καθόλου αναισθησία.

Τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον 125 υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές, μεταξύ των οποίων 34 νοσοκομεία, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην έχουν πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες.

Οι ισραηλινές επιθέσεις σε νοσοκομεία και οι συνεχείς βομβαρδισμοί της Γάζας έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 1.722 εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Εκατοντάδες άλλοι έχουν απομακρυνθεί με τη βία από τα νοσοκομεία και τα κρεβάτια των ασθενών και κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και στρατόπεδα.

Την ίδια ώρα, το Al Jazeera συμπληρώνει πως το Ισραήλ έχει προκαλέσει εκτεταμένη πείνα στη Γάζα μέσω στρατιωτικών περιορισμών που έχουν εμποδίσει την παροχή βοήθειας για μήνες και ενός επιβαλλόμενου συστήματος διανομής τροφίμων, στο πλαίσιο του οποίου σχεδόν καθημερινά πυροβολούνται άνθρωποι που προσπαθούν να συλλέξουν τρόφιμα.

Τουλάχιστον 459 άτομα, μεταξύ των οποίων 154 παιδιά, έχουν πεθάνει από την πείνα.

Στις 22 Αυγούστου, το σύστημα Integrated Food Security Phase Classification (IPC) που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ένα παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης της πείνας, επιβεβαίωσε την ύπαρξη λιμού στην περιοχή – τον πρώτο που αναγνωρίζεται επίσημα στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το IPC, η πείνα πλήττει επί του παρόντος την επαρχία της Γάζας και προβλέπεται να επεκταθεί στις επαρχίες Deir el-Balah και Khan Younis μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού (641.000 άτομα) αναμένεται να αντιμετωπίσει καταστροφικές συνθήκες (IPC Φάση 5).

Φωτογραφία: @associatedpress