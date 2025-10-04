Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 44χρονου - Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι αντιστεκόμενος στη σύλληψή του. Πρόκειται για 44χρονο ο οποίος εντοπίστηκε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης να οδηγεί αυτοκίνητο προσώπου τού οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο 44χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά τελικώς ακινητοποιήθηκε.

Όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πήγαν να του περάσουν χειροπέδες, ο άντρας φέρεται να προέβαλε αντίσταση, δαγκώνοντας έναν εξ αυτών στο πόδι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ