Δίρφυς ΑΕ: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας για το 2024

Η Δίρφυς ΑΕ κατά το 2024 παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 12,7 %, βελτίωση του οικονομικού της αποτελέσματος κατά 21,7 %, με τα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα 1,4 εκ. €, ενώ παρουσίασε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε όλους τους οικονομικούς δείκτες, με βελτίωση για ακόμη μία χρήση του κεφαλαίου κίνησης.

Η εταιρεία εξυπηρετεί ένα μεγάλο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της συμβάσεων, με στόχο την αποκλιμάκωση του δανεισμού στο τέλος του 2026 κατά περίπου 60% σε σχέση με σήμερα. Παράλληλα, κάθε χρόνο προχωράει σε σημαντικές επενδύσεις ανάπτυξης της παραγωγικής της ικανότητας ή και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού της.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, συνεδρίασε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ, όπου και ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το 2024 πραγματοποίησε η εταιρεία ορκωτών λογιστών της Deloitte. Η Εταιρεία σύντομα θα προβεί σε ανακοινώσεις για ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος στην ελληνική αγορά.

