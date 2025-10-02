Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 13 πλοία από τον στόλο για τη Γάζα - Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο»

Οι διοργανωτές της αποστολής GSF κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων.

Ο διεθνής στολίσκος, που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι συνεχίζει την πορεία του προς τον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ σταμάτησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ κάποια από τα πλοία της νηοπομπής.

Το Ισραήλ σταμάτησε «πολλά πλοία», επεσήμανε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο του Global Sumud Flotilla («Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας»), τον Σάιφ Αμπουκεσέκ, να κάνει λόγο για 13 πλοία στα οποία επέβαιναν συνολικά 200 άνθρωποι.

Mεταξύ των σκαφών που έχουν αναχαιτιστεί είναι και το ελληνικό «Οξυγόνο».

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο εκπρόσωπος του στολίσκου επεσήμανε: «συνεχίζουμε να πλέουμε στη Μεσόγειο για να σπάσουμε την πολιορκία της Γάζας».

Μεταξύ των επιβατών των πλοίων που αναχαιτίστηκαν είναι η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, με τις ισραηλινές αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται η Τούνμπεργκ να μαζεύει να προσωπικά της αντικείμενα περικυκλωμένη από ένοπλους άνδρες.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι επιβαίνοντες του διεθνούς στολίσκου, που βρίσκονταν στα πλοία που αναχαιτίστηκαν, κατευθύνονται προς το Ισραήλ όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την απέλασή τους στην Ευρώπη.

Ο στολίσκος κατήγγειλε «μια παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις» και κάλεσε «τις κυβερνήσεις, τους παγκόσμιους ηγέτες και τους διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Στις 03:20 ώρα Ελλάδας ο Global Sumud Flotilla ανήρτησε στο Χ ότι «30 πλοία συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα και βρίσκονται 46 ναυτικά μίλια μακριά παρά τις συνεχείς επιθέσεις» του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

«Είναι αποφασισμένοι. Έχουν κίνητρο και κάνουν ό,τι μπορούν για να σπάσουν τον αποκλεισμό νωρίς σήμερα το πρωί», διαβεβαίωσε ο Αμπουκεσέκ.

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.

Η αναχαίτιση της νηοπομπής από ισραηλινές δυνάμεις είναι «έγκλημα πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας εναντίον αμάχων», κατήγγειλε η παλαιστινιακή Χαμάς, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ εναντίον της αποστολής Global Sumud Flotilla.

Η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής. Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Η νηοπομπή είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Οι διοργανωτές είχαν διαμηνύσει ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γάζα, αψηφώντας τις αξιώσεις του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλαν για τακτικές εκφοβισμού».

Η Ιταλία και η Ισπανία είχαν στείλει πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο ύστερα από «επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» τη νύχτα της 23ης προς 24η Σεπτεμβρίου, τις οποίες κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιες με δύο επιθέσεις που η GSF αποδίδει στο Ισραήλ όταν τα σκάφη της αποστολής ήταν αγκυροβολημένα ανοικτά της Τύνιδας στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία δεν ακολούθησαν τη νηοπομπή της GSF στη «ζώνη αποκλεισμού» που έχει ορίσει το Ισραήλ, ενώ Ρώμη και Μαδρίτη κάλεσαν τη νηοπομπή να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις.

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν «την ασφάλεια των συμμετεχόντων» στην αποστολή.

Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία

Σε ένδειξη αλληλεγγύης και καταδικάζοντας την επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα, καθώς πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), συνδικαλιστές από το ΠΑΜΕ, φοιτητές - συνδικαλιστές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι της «Νέας Αριστεράς», μέλη των συλλογικοτήτων «March to Gaza», «Global Sumud Flotilla», «Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο» κ.α.

Στην Ιταλία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και της Νάπολης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία αύριο Παρασκευή.

Στη Ρώμη, περίπου 6.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία η οποία προσέγγισε το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Η κινητοποίηση, μέχρι αυτήν την στιγμή έχει ειρηνικό χαρακτήρα, ενώ οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για την αναχαίτιση της GSF από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως και για την στάση της κυβέρνησης Μελόνι.

Στο λιμάνι του Λιβόρνο, φορτοεκφορτωτές διαδήλωσαν και έχουν ανακοινώσει ότι πρόκειται να μπλοκάρουν τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το κεντροαριστερό Cgil, προκήρυξε για την Παρασκευή, πανιταλική γενική απεργία. «Η επίθεση κατά πλοιάριων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες, αποτελεί συμβάν τεράστιας σοβαρότητας», υπογράμμισε το Cgil.

Στη Νάπολη, διαδηλωτές έκαναν κατάληψη στις ράγες του κεντρικού σταθμού της πόλης, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη άφιξη των τρένων.

Καταδικάζει η Τουρκία

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των πλοίων του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που προσεγγίζει τη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου» που δεν περιορίζονται μόνο στους Παλαιστινίους.

Σημειώνει επίσης ότι έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των Τούρκων πολιτών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις και προαναγγέλλει τη λήψη νομικών μέτρων ενάντια σε όσους ευθύνονται για την επιχείρηση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, ο οποίος είχε ξεκινήσει με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων αμάχων.

Η επίθεση αυτή, που στοχεύει αμάχους που κινούνται με ειρηνικούς σκοπούς χωρίς να καταφεύγουν στη βία, αποδεικνύει ότι οι φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, που καταδικάζουν τη Γάζα σε λιμό, δεν περιορίζονται στους Παλαιστινίους, αλλά στοχεύουν όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση που ασκεί το Ισραήλ.

Ελπίζουμε ότι η εν λόγω επίθεση δεν θα βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Από την αρχή του ταξιδιού, ενεργούμε σε συντονισμό με τις άλλες χώρες των οποίων πολίτες βρίσκονται μεταξύ των συμμετεχόντων στο στόλο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των πολιτών μας και των άλλων επιβατών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Θα προσφύγουμε επίσης σε νομικά μέσα για να λογοδοτήσουν οι δράστες της επίθεσης.

Καλούμε τον ΟΗΕ και όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν αμέσως δράση για την άρση το συντομότερο του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».