Ειδήσεις | Διεθνή

Κύπρος: Η στάση της Τουρκίας δημιουργεί δυσκολίες στην ηλεκτρική διασύνδεση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κύπρος: Η στάση της Τουρκίας δημιουργεί δυσκολίες στην ηλεκτρική διασύνδεση
Πάντως κυπριακές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι το έργο είναι κοινού συμφέροντος, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ.

Κυπριακές διπλωματικές πηγές αναφέρουν «ότι ο GSI είναι ένα έργο κοινού συμφέροντος, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ».

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας στο πεδίο τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη», διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας».

«Είναι ζήτημα γεωπολιτικού και οικονομικού ρίσκου, αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας στο ζήτημα αυτό, που είναι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη καταβάλει 657 εκατ.» τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπαταρίες: Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης το ένα έργο, αρρυθμίες στις επιδοτήσεις

Ποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν μέχρι το 2034

Επίδομα παιδιού: 23.000 λιγότεροι δικαιούχοι μέσα σε ένα έτος - Υπογεννητικότητα και αύξηση εισοδημάτων οι αιτίες

tags:
Ηλεκτρική διασύνδεση
Κύπρος
Τουρκία
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider